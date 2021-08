Arthur French, pionnier de la Negro Ensemble Company, décède à 89 ans

Heureusement, l’atelier dramatique, où Lee Strasberg et Stella Adler enseignaient, était situé dans le même bâtiment, et M. French s’est inscrit aux cours. Il a été entraîné par l’actrice Peggy Feury ; il a attiré l’attention de l’American Negro Theatre de Maxwell Glanville; et sa carrière d’acteur de soutien est née.

M. French a fait ses débuts professionnels à Off Broadway dans « Raisin’ Hell in the Son », une parodie de « A Raisin in the Sun » de Lorraine Hansberry au Provincetown Playhouse en 1962. Trois ans plus tard, il est apparu dans « Day » de Douglas Turner Ward. of Absence », qui a donné naissance à la Negro Ensemble Company. Il est apparu pour la première fois à Broadway dans la comédie musicale « Ain’t Supposed to Die a Natural Death » de Melvin Van Peebles en 1971.

« C’est à ce moment-là que j’ai décidé de quitter mon emploi dans les services sociaux », a-t-il déclaré dans une récente interview avec le journal des arts. Galerie & Atelier. Il avait travaillé des jours comme commis au service social de la ville de New York.

Il est apparu dans les reprises à Broadway de « The Iceman Cometh » (1973), « Death of a Salesman » (1975) et « You Can’t Take It With You » (1983). Ses films comprenaient « Malcolm X » de Spike Lee (1992) et « Crooklyn » (1994). Parmi ses nombreuses apparitions à la télévision figuraient trois épisodes de « Law & Order », deux de « Law & Order: Special Victims Unit » et un de « Law & Order: Criminal Intent ».

Les critiques ont souvent attiré l’attention sur sa voix sonore et la civilité de ses performances; ses avis dans le New York Times étaient toujours positifs. Passant en revue son interprétation de Bynum, un « homme de conjuration », dans une reprise en 1996 de « Joe Turner’s Come and Gone » d’August Wilson au Henry Street Settlement, Vincent Canby l’a qualifié de « variation sur le voyant, parfois l’idiot savant, qui tourne avec régularité dans le travail de M. Wilson, mais jamais aussi pleinement réalisé que le personnage est ici.

Lorsque M. French a été vu dans « Checkmates » dans le même théâtre cette année-là, Lawrence Van Gelder a écrit: « Les vraies friandises sont Ruby Dee et Arthur French dans le rôle des Coopers, de vieux pros doués qui chatouillent l’os drôle et touchent le cœur. »