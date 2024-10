Arthur Erickson, sujet d’un documentaire — plus 5 de ses meilleurs bâtiments

Les réalisateurs d’Arthur Erickson : Beauty Between the Lines, qui ouvre cette année le Festival du film d’architecture et de design, choisissent leurs cinq bâtiments Erickson préférés Photo de Chris Erickson / Chris Erickson

Contenu de l’article Le lien profond de l’architecte Arthur Erickson avec la région de Vancouver est bien connu et bien documenté à travers son héritage de bâtiments institutionnels tels que le palais de justice provincial, Robson Square, le Musée d’anthropologie et l’Université Simon Fraser, ainsi que de résidences privées. Grâce aux cinéastes locaux, l’histoire personnelle d’Erickson, que le célèbre architecte américain Phillip Johnson a qualifié de « de loin le plus grand architecte du Canada », est maintenant racontée dans le documentaire Erickson : Beauty Between the Lines.

Contenu de l’article Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Le film, réalisé par Ryan Mah et Danny Berish, fera l’ouverture du Festival du film d’architecture et de design de cette année à Vancouver du 6 au 10 novembre. Le film sera projeté au festival le 6 novembre à 18 heures au Hollywood Theatre ; le 9 novembre à 16h30 au VIFF Théâtre 1 ; et le 10 novembre à 19h15 au VIFF Theatre 1. Des questions-réponses avec les réalisateurs suivront les projections des 6 et 9 novembre. Le film sera également projeté en salles du 15 au 23 novembre au Centre VIFF. Cette année, l’ADFF Vancouver, organisé par le fondateur du festival Kyle Bergman, comprend 15 films, dont trois sont des productions canadiennes. Des festivals de films d’architecture et de design se déroulent également à New York, Toronto, Mumbai, Chicago et Los Angeles. Photo de Steve Bosch / Soleil de Vancouver Rempli d’entretiens, d’images d’archives et de photographies, Beauty Between the Lines utilise le travail d’Erickson comme base pour de nombreuses histoires sur les relations professionnelles et, plus particulièrement, personnelles qu’Erickson, décédé le 20 mai 2009, à l’âge de 84 ans, a entretenues au cours de sa vie. plusieurs décennies comme le plus grand architecte du Canada. Une relation qui figure en bonne place dans le film est la relation romantique et professionnelle de longue date d’Erickson avec Francisco Kripacz, qui a conçu de nombreux intérieurs pour les bâtiments primés d’Erickson.

Contenu de l’article « Il n’y a eu aucune interview sur Francisco. Il n’a jamais parlé de lui publiquement, mais il a écrit sur lui personnellement dans ses mémoires », a déclaré Berish. « Nous voulions vraiment personnifier Francisco, donc ce sont les seules sections qui ont réellement utilisé l’IA pour générer la voix (d’Erickson). » Tout au long de leur longue relation professionnelle, beaucoup de gens ignoraient qu’Erickson et Kripacz, qui s’est suicidé en 2000, formaient un couple. « Beaucoup de gens ne réalisent pas que Francisco était l’amour de sa vie », a déclaré Mah à propos de la détermination d’Erickson à garder sa vie personnelle au plus bas. « À l’époque, être gay était mauvais pour les affaires. » « Je pense que ce qui était vraiment surprenant, c’était à quel point il était capable de partager sa vie personnelle et professionnelle », a ajouté Berish. Mah souligne que, même après sa mort, la vie d’Erickson en tant qu’homosexuel était encore très secrète. « Il y avait des centaines de nécrologies écrites sur Arthur, mais la sienne (Hugh Brewster) était la seule qui mentionnait qu’il était un homme gay », a déclaré Mah à propos de l’hommage rendu par le bon ami d’Erickson, Brewster, à Erickson dans Xtra Magazine en juin 2009. Ce sont les mots de Brewster qui lancent le récit du film et donnent le ton à l’histoire de la persévérance à travers une vie remplie de hauts incroyables et de creux financiers personnels et professionnels très profonds, qui incluent, de manière intéressante, le fait d’être raidi par le gouvernement irakien de Saddam Hussein.

Contenu de l’article Le chemin vers la réalisation de ce film a commencé avec l’oncle de Mah, Ray Mah, directeur créatif des célébrations du centenaire d’Arthur Erickson, qui a informé son neveu d’une cache d’informations sur Erickson que le neveu de l’architecte, Geoffrey Erickson, avait amassé. « Il a dit : ‘Hé, tu devrais venir chez Geoffrey. Il a des archives folles sur Erickson que personne n’a jamais vraiment vues auparavant », a déclaré Mah. « J’ai été époustouflé. C’était comme la grotte d’Aladdin. Photo de GRADY MITCHELL / Créatif de rhinocéros noir Le COVID-19 a ralenti l’avancée du projet, mais une fois les confinements et les exigences de distanciation sociale atténués, les directeurs ont contacté Knowledge Network avec une courte vidéo sur le projet. Et le reste, disent-ils, appartient à l’histoire. Après ses projections en festival, le film sera projeté sur Knowledge en février 2025. Tout en relatant la création de grandes œuvres architecturales, le film va au-delà du design intérieur et humanise quelqu’un dont l’héritage du béton, de l’acier, du verre et du bois touche quotidiennement de nombreuses personnes. « J’espère que les gens regarderont cela et comprendront que le processus de réflexion a porté sur la manière dont le public interagira avec sensibilité avec certains bâtiments », a déclaré Mah. « Il a grandement contribué à façonner la ville dans laquelle nous vivons. »

Contenu de l’article Mah cite la conception d’Erickson pour le palais de justice provincial et la place Robson adjacente comme d’excellents exemples de l’engagement du public dans le travail d’Erickson. « La première proposition était un immense gratte-ciel. Il a dit : « Non, non, ce n’est pas ce que nous allons faire, les gars » », a déclaré Mah à propos du choix d’Erickson de mettre de côté cette idée d’une grande tour de 50 étages et de construire une zone accessible à tous. « Il a façonné le paysage urbain de Vancouver de bien des façons », a déclaré Berish. « J’adore le fait qu’il soit un artiste capable de jouer et d’utiliser vraiment son imagination d’une manière que vous ne reverrez plus jamais. » Postmedia News a demandé à Mah et Berish de choisir leurs cinq bâtiments Erickson préférés. Voici leur liste : Photo par fichier / soleil 1 : Maison Eppich 2 (achevée en 1988)

Cette maison de West Vancouver résume parfaitement les meilleurs éléments de la vision architecturale d’Arthur et Francisco, le tout dans une seule structure. 2 : Musée d’Anthropologie (ouvert en 1976)

Dès l’instant où vous entrez, vous avez l’impression d’entrer dans un espace sacré. L’aménagement invite à l’exploration, évoquant la sensation de se promener dans une forêt et d’arriver à un point de vue à couper le souffle en bordure du campus de Point Grey de l’Université de Colombie-Britannique.



Contenu de l’article Photo de Wyn Bielaska / Wyn Bielaska 3 : Musée du verre de Tacoma (ouvert en 2002)

L’un des derniers chefs-d’œuvre d’Erickson, nous admirons la façon dont le musée célèbre l’art du soufflage du verre. Le spectacle enflammé des fours et l’atmosphère immersive créent une véritable expérience sensorielle. 4 : Robson Square (ouvert en 1983)

Une oasis cachée offrant des moments de tranquillité au milieu de l’agitation de la ville, comme un jardin secret au cœur de Vancouver.

Photo de Geoffrey Erickson / Geoffrey Erickson 5 : Roy Thomson Hall (ouvert en 1982)

Joyau architectural de Toronto, ses courbes gracieuses et ses surfaces réfléchissantes captivent lorsque vous faites le tour de son extérieur. [email protected] x.com/dana_gee

