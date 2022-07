Arthur Aidala : le gentil avocat des méchants des tabloïds américains

La mère de M. Aidala, Mary Ann Piazza Aidala, était institutrice. Son père, Louis Aidala, est un avocat qui a travaillé pour Frank Hogan, le procureur du district de Manhattan. Louis Aidala est devenu avocat de la défense, représentant des clients dont Eyad Ismoil, qui a été reconnu coupable d’avoir encouragé l’attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993, et Jennifer Lopez lorsqu’elle a été témoin d’une fusillade dans une boîte de nuit en 1999 impliquant son petit ami à l’époque, le hip- l’artiste du houblon Sean Combs.

Arthur Aidala et Mme Bertuna, sa femme et partenaire juridique, vivent à la hauteur de ses parents avec leur fils de 5 ans et leur fille de 7 mois. Mme Bertuna, 45 ans, a récemment été nommée avocate de l’administrateur public du comté de Kings. Elle a commencé sa carrière en tant que stagiaire de M. Aidala et ils se sont mariés en 2016, un an après son divorce. (M. Aidala a également un fils de 16 ans issu de son premier mariage.)

M. Aidala date sa première formation juridique en regardant son père préparer ses dossiers et à sa propre implication dans le théâtre musical à Poly Prep à Brooklyn, où il a fréquenté le lycée. Espérant devenir un acteur professionnel, il a fréquenté l’Université d’État de New York à Purchase (les anciens élèves incluent Edie Falco et Stanley Tucci), mais s’est vite rendu compte qu’il était plus intéressé par les sciences politiques. Après avoir obtenu son diplôme, il s’inscrit à la faculté de droit de la City University of New York.

Il n’a cependant pas abandonné ses rêves de se produire. Il vient de trouver un autre type de scène. Lors des plaidoiries finales d’un récent procès pour meurtre, il a brandi de manière théâtrale une carte de fête des mères non livrée comme preuve de l’inlassable travail qu’il avait fait, lui, le fils d’une maman, et à un moment donné, il est tombé à genoux juste devant le box des jurés.

“Si vous voulez retenir l’attention de 12 êtres humains pendant des heures”, a-t-il déclaré, “je ne pense pas que se tenir debout sur un podium et lire des notes soit un moyen efficace.”

Dîner avec les Scalias

À partir du moment où M. Aidala avait 16 ans, ses parents l’ont envoyé chaque été en Italie pour renouer avec les racines de la famille. Après sa deuxième année de droit, il a suivi un programme d’études à l’étranger à Sienne au cours duquel Antonin Scalia, juge à la Cour suprême, a enseigné pendant une semaine. La première nuit où le juge et sa femme étaient là, M. Aidala a organisé une fête dans la villa des étudiants, préparant le dîner pour eux et ses camarades.