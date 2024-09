Arthritis Research Canada présente les dernières recherches sur le lupus dans un webinaire gratuit

VANCOUVER (Colombie-Britannique), 9 septembre 2024 /CNW/ – Un Canadien sur 2 000 et cinq millions de personnes dans le monde souffrent de lupus, une maladie auto-immune chronique. Un diagnostic précoce est essentiel pour prévenir les lésions organiques. Cependant, même dans les pays développés, en raison de la complexité de la maladie, il peut s’écouler jusqu’à cinq ans avant qu’une personne ne soit diagnostiquée. Les scientifiques d’Arthrite-recherche Canada s’efforcent de remédier à cette situation. L’organisation organise un webinaire gratuit sur Mercredi 18 septembre à 10h00 PT pour partager davantage sur cette recherche importante.



« Cette maladie ne repose pas sur un seul test sanguin ou symptôme, ce qui la rend difficile à diagnostiquer », a déclaré le Dr. Mai Choichercheur scientifique à Arthrite-recherche Canada. « Chaque patient atteint de lupus est différent. »

Choi est à la tête de recherches sur les biomarqueurs du lupus, qui sont des molécules présentes dans le sang, les muscles ou tout autre liquide et tissu du corps. L’objectif est d’identifier des biomarqueurs qui permettent de diagnostiquer le lupus plus tôt et avec plus de précision.

« Si nous pouvons trouver un biomarqueur, ou un ensemble de biomarqueurs, qui nous permet de diagnostiquer le lupus avant même que des symptômes majeurs ne se développent, nous pourrons alors commencer le traitement tôt pour prévenir les complications », a déclaré Choi.

Le webinaire gratuit fait partie de Épisode 14 de la série éducative sur la recherche sur l’arthrite de Recherche sur l’arthrite CanadaApprenez-en davantage sur la recherche sur le lupus, les ressources, les témoignages de patients et plus encore sur le site Web de l’organisation ou en vous inscrivant au webinaire gratuit.

Pour vous inscrire au webinaire « Le lupus au microscope », Cliquez ici.

Pour regarder l’épisode 14 de la série éducative sur la recherche sur l’arthrite, Cliquez ici.

À PROPOS DE LA RECHERCHE SUR L’ARTHRITE CANADA:

Recherche sur l’arthrite au Canada est la plus grande institution de recherche clinique sur l’arthrite Amérique du NordNotre mission est de transformer la vie des personnes atteintes d’arthrite grâce à la recherche et à l’engagement. Le directeur scientifique d’Arthrite-Recherche Canada, le Dr Diane Lacailledirige une équipe de plus de 100 chercheurs, stagiaires et employés dont les recherches transformatrices créent un avenir où les personnes atteintes d’arthrite ont les connaissances et les outils nécessaires pour vaincre la douleur et l’invalidité. Arthrite Recherche Canada mène actuellement des recherches sur l’arthrite d’un océan à l’autre dans des centres situés dans Colombie-Britannique, Alberta, Québecet Nouvelle-Écosse et des scientifiques affiliés à sept grandes universités : Université de la Colombie-Britannique, Université Simon Fraser, Université de CalgaryUniversité Laval, Université McGillUniversité de Montréal, et Université DalhousieRecherche sur l’arthrite Canada mène des recherches visant à prévenir l’arthrite, à faciliter le diagnostic précoce, à trouver de nouveaux et meilleurs traitements et à améliorer la qualité de vie.

