Arthrite et personnes âgées – Shaw Local

Pour beaucoup, l’arthrite peut être incroyablement débilitante, les empêchant de faire des activités quotidiennes en raison de la douleur et de l’inconfort. De plus, l’arthrite peut conduire à l’isolement et à la solitude, car les personnes touchées peuvent ne pas être en mesure de participer à des activités sociales ou de sortir autant qu’avant, ce qui rend difficile de mener une vie active.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 1 adulte américain sur 4, soit environ 58,5 millions de personnes, souffre d’arthrite diagnostiquée par un médecin. Heureusement, il existe des moyens de gérer la maladie et d’améliorer votre qualité de vie.

Si tu as la douleur chronique en raison de l’arthrite, il est essentiel de trouver des moyens sûrs de rester actif et de bouger vos articulations. Cette routine vous aidera à rester mobile et à maintenir votre amplitude de mouvement. De plus, il est également crucial d’avoir une alimentation équilibrée et de se reposer suffisamment.

L’arthrite ne signifie pas nécessairement la fin d’une vie active. Avec le bon plan de traitement, vous pouvez vivre une vie pleine et épanouie malgré votre arthrite. Certains traitements courants comprennent :

Médicament

Thérapie physique

Perte de poids

Dans certains cas uniques, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour corriger les lésions articulaires causées par l’arthrite. Cependant, de nombreux changements de style de vie simples peuvent faire une grande différence pour les personnes atteintes d’arthrite. Village marialune résidence pour personnes âgées à Homer Glen, comprend activités et programmes conçu pour aider les résidents à rester actifs, engagés et à profiter de la vie, quelles que soient leurs capacités.

Si vous souffrez d’arthrite, sachez que vous n’êtes pas seul. Des millions d’Américains sont aux prises avec la même condition, et de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à gérer votre arthrite et à vivre une vie pleine et active.

