ArtFX / Valode & Pistre

© Julien Lanoo

+ 7





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

18 000 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies

© Julien Lanoo

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet Campus ARTFX, école pionnière au rayonnement international dans le domaine des arts numériques et des métiers du cinéma, est implanté au sein de Plaine-Images, site d’excellence dédié aux industries de l’image et de la création de la Métropole. Européenne de Lille.

© Julien Lanoo

Le bâtiment est conçu pour s’intégrer parfaitement au contexte urbain dans lequel il s’inscrit : les proportions du projet et sa hauteur font écho aux gabarits des bâtiments environnants dans un dialogue à quatre avec « Le Fresnoy », « Imaginarium » et « Le Jacquard ». Le campus s’inscrit ainsi dans la continuité de la constitution du tissu urbain de la région, composé de la juxtaposition de bâtiments industriels remarquables et de constructions résidentielles alignées plus bas.

© Julien Lanoo

Le Campus forme la limite sud du grand espace paysager situé au cœur de Plaine-Image. L’entrée extérieure du Campus assure le lien entre ce parc et la rue longeant le Campus. De part et d’autre de cette allée, se trouvent un café, un foyer, une boutique et un accès indépendant au cinéma et à l’amphithéâtre du Campus, ce qui renforce l’urbanité du projet. Aux angles des bâtiments, de part et d’autre de cet axe majeur, se situent les fonctions publiques et animées du projet.

© Julien Lanoo

© Julien Lanoo

C’est avant tout un lieu de création, d’apprentissage et de vie qui répond à une double exigence : le besoin d’isolement et de protection et une ouverture sur l’extérieur. La façade ouest du projet, très largement vitrée, établit une relation privilégiée avec le bâtiment emblématique du Studio National des Arts Contemporains Le Fresnoy. L’angle ouest est traité de grands panneaux vitrés en forme de losange concave donnant sur une grande salle d’arts plastiques et vitrine du savoir-faire de l’école.

© Julien Lanoo

L’architecture du projet a été conçue pour réunir les deux entités principales : la partie école et la partie logement réservée aux étudiants de l’école. L’intégration au sein d’un même site de ces deux composantes offre un cadre de travail et de vie idéal aux étudiants qui peuvent ainsi bénéficier à tout moment des installations de pointe de l’école, même en dehors des heures de cours, et renforce également le sentiment d’unicité. du campus.