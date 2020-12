Il y a eu au moins six managers de Premier League limogés chaque année civile depuis 2012. Au cours de deux des trois dernières années (2017 et 2019), ce nombre est passé à neuf. Le COVID-19 a eu un effet dévastateur sur le football, comme dans tous les domaines, mais les managers ont au moins bénéficié d’une plus grande longévité dans l’emploi.

Après que Nigel Pearson ait quitté Watford avec deux matchs de la saison dernière restants, Sam Allardyce a dû attendre le 16 décembre pour remplacer Slaven Bilic à West Brom, l’un des deux seuls changements de direction de haut niveau de 2020. L’impact financier du COVID-19 apporte le coût de limoger un gestionnaire dans une concentration plus précise. De même, le manque de temps d’entraînement au sol résultant d’une liste de rencontres condensée suscite plus de sympathie pour les lutteurs qui tentent d’arrêter un déclin.

Mais la patience ne peut pas durer éternellement, d’autant plus que le prix de la relégation ou du manque de qualification en Ligue des champions sera encore plus élevé après une saison presque entièrement privée de revenus de la journée avec des fans bannis des stades. Alors, qui pourrait être le prochain sur la liste?

Sur le siège le plus chaud

Ni Sheffield United ni Arsenal veulent limoger les managers qui ont dépassé les attentes la saison dernière, mais Chris Wilder et Mikel Arteta ne peuvent pas continuer dans leurs ornières respectives plus longtemps.

Wilder est le deuxième favori à être limogé par la plupart des bookmakers, mais la menace de relégation est bien réelle: deux points de leurs 14 premiers matchs sont le pire départ de l’histoire de l’élite anglaise. Ils sont déjà à 10 points de retard sur la sécurité mais seraient réticents à limoger l’homme qui a ramené son club en Premier League. Arteta a remporté la FA Cup la saison dernière et a été promue d’entraîneur-chef à manager en septembre. Ses chances semblent donc un peu courtes compte tenu de la reconnaissance interne de l’ampleur de la tâche, mais perdent contre Chelsea, Brighton et West Brom au cours de la période des fêtes et Arsenal pourrait être dans les trois derniers.

Arsenal a déclaré qu’il soutiendrait Arteta, mais les résultats et les performances continuent de le mettre sous pression. ADRIAN DENNIS / AFP via Getty Images

Sous la menace avec plus de mauvais résultats

Steve Bruce a vu sa disparition comme Newcastle United Le directeur avait prédit cet été lorsqu’il a semblé qu’une prise de contrôle soutenue par l’Arabie saoudite se déroulerait. Les guider vers la 12e place est un succès dans ce contexte, mais le football des Magpies est en grande partie terrible et les supporters restent sceptiques. Graham Potter a été chargé de la responsabilité de mettre en œuvre un meilleur style à Brighton et Hove Albion mais ils n’ont remporté que deux matches de championnat toute la saison.

Manchester United continuez à basculer de majesté en calamité sous Ole Gunnar Solskjaer. Il a déjà survécu à plusieurs périodes de turbulence en deux ans, mais Mauricio Pochettino ne sera pas disponible pour toujours et la forme de United est si capricieuse que le club apparaît dans un cycle que le Norvégien a du mal à briser.

Sûr … pour l’instant

Scott Parker avait l’air condamné au début de la saison, mais FulhamL’activité de transfert de fin d’été les a aidés sans fin: six des XI qui ont fait match nul avec Liverpool plus tôt ce mois-ci ont été signés après le 1er septembre. Fulham reste dans les trois derniers, cependant, et après avoir été soutenu sur le marché, il doit maintenant livrer.

Burnley ont également lancé leur propre mini-revival avec trois victoires lors de leurs six derniers matchs, allégeant la pression sur Sean Dyche. Chelsea a donné à Frank Lampard 220 millions de livres sterling de nouveaux joueurs cet été et doit au minimum se classer parmi les quatre premiers. Le statut légendaire de Lampard en tant que joueur lui fera gagner plus de temps que la plupart des managers de Chelsea, mais la cruauté du propriétaire Roman Abramovich ne connaît pas de limites.

David Moyes a commencé la saison sous une pression considérable, mais après avoir retenu le milieu de terrain clé Declan Rice – continuellement lié à Chelsea – il a dirigé West Ham dans la moitié supérieure, avec des résultats comprenant une victoire à Leicester et des matchs nuls contre Tottenham et Manchester City.

Moyes a réussi à transformer West Ham en une équipe compétente capable de franchir le premier rang en Angleterre, ayant déjà obtenu cinq points sur neuf contre Leicester, les Spurs et Man City. CLIVE ROSE / POOL / AFP via Getty Images

Sam Allardyce n’a jamais été relégué, mais fait face à un véritable défi avec West Brom cinq points de retard à la 19e place après 14 matchs. Il gagnera un bonus de 2 millions de livres sterling s’il garde les Baggies, et il aura sûrement toutes les chances de le faire. Aston Villa a survécu le dernier jour de la saison dernière mais semble prêt pour une saison plus confortable, après avoir grimpé à la neuvième place jusqu’à présent, Dean Smith parvenant également à convaincre Jack Grealish de lier son avenir au club avec un nouveau contrat.

loups sont coincés au milieu de la table, mais c’est une mesure du travail que Nuno Espirito Santo a fait que cela ressemble à une légère déception. Ce sont deux points et deux places au dessus Crystal Palace, où Roy Hodgson continue d’éviter les ennuis à son équipe avec un coussin confortable.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Leeds United serait en tête du classement si les applaudissements équivalaient à des points, mais le style expansif de Marcelo Bielsa continue de bénéficier de l’adhésion complète de son équipe et de ses supporters. Les choses peuvent toujours se dérouler très rapidement en ce qui concerne Jose Mourinho, mais Tottenham a ouvert la voie jusqu’à un point de neuf contre Crystal Palace, Liverpool et Leicester. Sa renaissance est loin d’être terminée.

En aucun danger

Jurgen Klopp partira sûrement Liverpool à ses propres conditions, même si leur emprise sur la Premier League n’a pas été aussi assurée jusqu’à présent ce trimestre. Il en va de même pour Pep Guardiola, qui vient de signer une nouvelle prolongation de contrat à Manchester City avec un oeil sur un retour au sommet.

Ralph Hasenhuttl a supervisé une transformation remarquable à Southampton pour les voir émerger comme challengers surprises de cette saison pour une place parmi les six premiers avec Everton, où Carlo Ancelotti a conduit les Merseysiders à la quatrième place après un été d’acquisitions judicieuses.

Brendan Rodgers a haussé les épaules La ville de LeicesterL ‘effondrement tardif – et l’ échec qui a suivi pour obtenir une place en Ligue des champions – la saison dernière pour les remettre en lice.