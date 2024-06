Il y a quelques jours, Arsenal a confirmé que ses fans avaient élu le titre de Joueur de la saison. Qui a ramené le gong à la maison ? Eh bien, pour la deuxième année consécutive, c’était le skipper Martin Odegaard.

Pour un joueur qui faisait l’objet d’incertitudes lors de son arrivée en contrat permanent avec le Real Madrid en 2021, il a défié les sceptiques et est devenu un milieu de terrain d’élite, l’un des meilleurs de la Premier League.

Seulement deux joueurs dans la division – Bruno Fernandes et Pasca Gross – complété plus de passes clés que les 102 du Norvégien la saison dernière. C’est le rêve de tout attaquant, même s’il n’a quitté la campagne qu’avec 11 passes décisives en 48 sorties.

Odegaard a également marqué 11 fois au cours d’une période où il a simplement captivé le public avec son talent magnifique et sa vision à couper le souffle.

Donc, si Arsenal répétait cette signature, ce serait assez spécial, non ?

Arsenal à la recherche de signer Odegaard 2.0



Initialement signé en prêt pendant la saison pandémique, Odegaard a suffisamment impressionné Arteta pour obtenir un transfert permanent à l’Emirates Stadium, échangeant Madrid contre Londres en un accord d’une valeur de 30 millions de livres sterling.

Cela semble maintenant être une bonne affaire, mais Arsenal ne s’arrête pas là dans sa quête de recrutement de joueurs en marge de Madrid.

En effet, selon des rapports en EspagneArteta veut amener Brahim Diaz en Premier League cet été.

Il est indiqué que « Arteta envisagerait sérieusement de le signer pour la saison prochaine » et serait « prêt à lui offrir un rôle de départ dans son projet ».

Combinez le fait que Diaz n’a débuté que 18 de ses 31 sorties en Liga la saison dernière avec l’arrivée de Kylian Mbappe et il est probable que la possibilité de gagner plus de temps de jeu plaira au joueur de 24 ans.

Comment Brahim Diaz se compare à Martin Odegaard



Pour commencer, Diaz a déjà connu une période bien plus animée dans la capitale espagnole qu’Odegaard ne l’a jamais fait.

Véritable prodige, l’actuel skipper d’Arsenal n’a jamais eu de chance avec Madrid, il est finalement parti après seulement 11 matchs en équipe première.

Ainsi, Diaz l’a emporté à cet égard, profitant d’une période plutôt prolifique en 2023/24. Le maestro d’origine espagnole a marqué 12 buts et aidé neuf frappesdes chiffres presque identiques à Odegaard.

Ayant joué sur toute la ligne de front, depuis l’aile gauche, derrière l’attaquant et sur la droite, il n’est pas surprenant que l’analyste Ben Mattinson a dit un jour qu’il « correspond au profil d’Arteta, milieu de terrain/ailier avec lequel il aime travailler ».

Díaz en 2023/24 par poste Position Jeux Buts + Passes Deuxième attaquant 14 1 + 2 Milieu offensif dix 4 Aile droite 9 3 + 1 Aile gauche 6 4 + 5 Avant-centre 2 0 Statistiques via Marché de transfert.

Il est donc polyvalent. C’est la première case cochée. Il peut marquer des buts ; deuxième case cochée. Il peut également aider ; troisième case cochée. Cela s’annonce plutôt bien, n’est-ce pas ?

Où se situent les autres similitudes ? Eh bien, Diaz possède cette capacité complexe de jouer au ballon. Il peut facilement dépasser les joueurs, pénétrer dans la surface de réparation adverse et dévaster les défenses.

Pour l’avoir observé lors d’un prêt à Milan, expert du football italien Mina Rzouki a dit un jour: « Il brise incroyablement bien les lignes et son travail dans des espaces restreints. » Cela ressemble plutôt à Odegaard, n’est-ce pas ?

Aussi salué comme un talent « étonnant » par Rzouki, naturellement, il y a aussi des comparaisons avec des joueurs similaires comme Phil Foden et David Silva. Diaz était à Manchester City mais a décidé de partir à la recherche d’un football plus régulier ailleurs.

S’exprimant à ce sujet, Joleon Lescott a déclaré précédemment : « Ce que je vois ne m’a pas surpris car je l’ai vu à l’académie. [at Man City] mais ses capacités techniques étaient de loin supérieures à celles de certains des joueurs dont ils disposaient.

« S’il n’y avait pas le jeune Phil Foden, il ferait probablement ça avec un maillot de City. Ils sont du même type, ils aiment récupérer le ballon dans les demi-espaces et peuvent tourner pour six pence. »

Alors, il est comme Foden, il est comme Odegaard, y a-t-il quelque chose que ce jeune de 24 ans ne peut pas faire ?

Eh bien, évidemment non. Les statistiques le présentent également sous un jour très vibrant. Voici comment il se situe par rapport au numéro 8 d’Arsenal.

Díaz contre Odegaard : saison 2023/24 Statistique (par 90 minutes) Diaz Odegaard Objectifs 0,47 0,23 Aides 0,35 0,29 Portages progressifs 4.42 2,65 Passes progressives 4.36 dix Réussir 84,3% 84,3% Passes clés 1,74 2,97 Actions de création de plans 4.36 6.41 Des prises de position réussies 3.20 1.08 Statistiques via FRéf.

Il y a donc évidemment quelques différences si l’on considère leurs styles de jeu. Diaz est beaucoup plus susceptible d’affronter un homme et de le battre, tout comme Foden, mais Odegaard est plus susceptible de créer et de faire progresser le jeu via sa passe.

Cela dit, ce n’est pas un domaine dans lequel la star madrilène a particulièrement du mal. Les niveaux de passes progressifs du Norvégien sont tout simplement sur une planète différente de celle de nombreux joueurs européens, à tel point qu’il se classe parmi les 2 % les plus performants de joueurs occupant des positions similaires sur le continent pour cette métrique.

Eh bien, nous avons suffisamment vanté l’international marocain maintenant ; c’est à toi Arteta.