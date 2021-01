Mikel Arteta a appelé la Premier League à mettre en place des règles supplémentaires pour empêcher les matches d’être annulés à la dernière minute.

Arteta craint qu’il y ait encore plus de tests positifs après les épidémies à Manchester City et à Fulham, qui ont vu leurs matchs respectifs à Everton et Tottenham reportés avec quelques heures à perdre.

Cela a laissé le patron de Tottenham, Jose Mourinho, furieux et il s’est même tourné vers les médias sociaux pour se moquer de la gestion de la situation par la Premier League avec la frustration des Spurs et d’Everton qu’ils étaient tous deux tenus dans le noir et qu’il n’y avait pas de protocoles définis pour les reports.

Le patron d’Arsenal, Arteta, estime qu’il devrait y avoir des règles plus claires, des décisions plus tôt sur les ajournements et également des seuils sur le nombre de cas nécessaires pour que les matchs soient annulés, car il pense que les médecins du club devraient désormais avoir leur mot à dire sur un nouvel ensemble de protocoles.

Arteta a déclaré: «Je pense que la semaine dernière, quelque chose s’est passé, le pic a augmenté et beaucoup de nouvelles choses se sont produites qui ne se sont pas produites ces derniers mois et qui doivent être traitées.

«Nous avons besoin d’un autre protocole, de directives claires sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire et le calendrier bien sûr parce que nous ne pouvons pas attendre les deux dernières heures [to find out] si nous jouons un match de football ou non.

«Nous devrions savoir un peu plus tôt et au moins avoir une communication ouverte avec les trois parties, les deux équipes impliquées dans le match et la Premier League et prendre une décision sur ce qu’il est juste de faire à ce moment-là, mais avec un peu de temps.

«Je ne sais pas si c’est possible parce que s’il y a des joueurs qui se lèvent ce matin-là et qu’ils ont des symptômes ou de la fièvre, cela devient un peu compliqué quand le match est à 20 heures. Il reste encore beaucoup d’heures à faire et des décisions à prendre.