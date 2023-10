Mikel Arteta a suggéré que la Premier League devrait envisager d’élargir ses équipes de 25 joueurs ou d’autoriser l’utilisation de 10 remplaçants après que Gabriel Jesus et Thomas Partey aient été exclus pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure.

Jesus est sorti en boitant de la victoire de mardi en Ligue des champions à Séville et des tests ont par la suite confirmé que l’attaquant brésilien serait absent jusqu’à la trêve internationale du mois prochain, tandis que Partey a souffert d’un problème à la cuisse à l’entraînement avant ce match.

Partey subira des examens plus approfondis alors que le club déterminera toute l’étendue du problème et s’exprimant vendredi avant le match à domicile d’Arsenal en Premier League contre Sheffield United, Arteta a déclaré : “[Partey] a une blessure musculaire et nous nous attendons à ce qu’il soit absent pendant quelques semaines. Nous n’en connaissons pas encore l’étendue, il a d’autres tests aujourd’hui. Il s’est blessé à l’entraînement, lors du dernier coup de pied de balle. Très malheureux.

“Encore [on Jesus], les scanners montrent qu’il y a une blessure musculaire. Il pourrait nous manquer encore quelques semaines. Avec Gabi je ne peux pas vous donner de délais car il nous surprend toujours. Il a ressenti quelque chose là, c’était une action vraiment gênante. C’est vrai qu’il avait beaucoup de charge dans ces matchs avec l’équipe nationale et avec nous, ce qu’il n’avait pas fait depuis très, très longtemps. C’est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous.”

Gabriel Jesus a débuté 34 matches pour Arsenal depuis qu’il les a rejoint à l’été 2022. Fran Santiago/Getty Images

Arteta a déjà exprimé ses inquiétudes quant aux exigences qu’un calendrier de rencontres accru impose au bien-être des joueurs, réitérant son désir de voir potentiellement plus de 25 joueurs seniors inscrits par équipe en Premier League et en Ligue des champions, comme cela est actuellement autorisé. L’Espagnol a également suggéré que les instances dirigeantes du jeu pourraient envisager de modifier les règles après que la Premier League soit devenue la dernière des grandes divisions européennes à autoriser cinq remplaçants de manière permanente pour la saison 2022-23.

“Si nous avons plus de matchs, plus de compétitivité et si physiquement les standards sont plus élevés – en jouant plus de minutes – nous devons le faire. [increase the 25-man squad size] ou au lieu de cinq sous-marins, nous en avons 10”, a-t-il déclaré. “Cinq sous-marins, c’est maintenant quelque chose de normal mais c’était un gros combat pour passer de trois à cinq. Je ne peux pas imaginer le match dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui après l’année dernière et la Coupe du monde sans cinq remplaçants, ce serait tellement difficile.

“Si le calendrier s’allonge, nous devrons certainement penser à ne pas baisser la qualité. La seule façon d’y parvenir est que les joueurs doivent avoir une certaine disponibilité et il faut que les joueurs choisissent. C’est l’affaire de tout le monde. Quand est-ce que cela va s’arrêter et “

Arsenal a souffert d’une série de blessures musculaires cette saison, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Leandro Trossard souffrant tous de problèmes similaires cette saison. Mais Arteta a minimisé toute suggestion d’un problème avec le régime d’entraînement du club.

“Il y a parfois des périodes où l’on n’a vraiment pas de chance, et parfois des choses qui sont vraiment difficiles à éviter”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous chargez davantage de joueurs et qu’il y a des joueurs qui ne l’ont pas fait dans le passé, le risque augmente. Nous essayons de tout gérer pour le contrôler, mais il y a des choses qui sont difficiles à faire et nous devons l’accepter. et nous devons l’accepter.”