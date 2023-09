Arsenal a recruté David Raya cet été pour un premier prêt, surprenant de nombreux fans et experts avec Aaron Ramsdale s’imposant comme le numéro 1 des Gunners. L’Anglais a joué un rôle clé dans le fait qu’Arsenal ait concédé le deuxième plus bas but contre la saison dernière.

L’international anglais a plutôt bien performé pour les Gunners depuis son arrivée en 2021. Il a même débuté 52 matches consécutifs de Premier League pour l’équipe. Cependant, il y a eu beaucoup de bruit sur la façon dont le manager Mikel Arteta gérerait la situation des gardiens de but après avoir signé Raya.

Raya remplace Ramsdale à Arsenal et obtient deux feuilles blanches

Après avoir sélectionné Ramsdale pour les quatre premiers matches du club en Premier League, Arteta est passé à Raya ce week-end. Arsenal n’a perdu aucun de ses quatre premiers matches, mais Ramsdale n’a récolté qu’une seule cage inviolée. D’un autre côté, Raya a décroché deux feuilles blanches consécutives depuis son apparition dans le onze de départ.

Après la victoire 1-0 d’Arsenal à Everton dimanche avec Raya dans le but, les journalistes ont interrogé Arteta sur cette décision. L’entraîneur a comparé le fait d’avoir deux gardiens de qualité à une situation similaire avec des joueurs de champ. « C’est quelque chose qui a été historiquement fait comme ça, mais je ne peux pas avoir deux joueurs comme ça dans une même position et ne pas les jouer », a déclaré Arteta. « David a d’énormes qualités comme Aaron, comme Karl [Hein] nous l’avons, mais nous devons les utiliser.

Alors que beaucoup pensaient que Ramsdale serait de retour dans la formation de départ pour un match de Ligue des champions contre le PSV mercredi, Arteta est de nouveau allé avec Raya. Les Gunners ont écrasé leur opposition néerlandaise dans la nuit et Raya a gardé une autre cage inviolée. Certes, le PSV n’a pas testé activement l’Espagnol. Pourtant, Arsenal a réussi des feuilles blanches consécutives pour la première fois depuis mars.

Après la victoire, Raya a reconnu la situation inhabituelle et a affirmé que Ramsdale devrait se battre pour le poste. « Je viens d’être sélectionné pour les deux derniers matchs – c’est juste le choix du coach, pas mon choix et quand Aaron arrivera, il devra également se battre pour l’équipe et gagner des matchs », a proclamé Raya.

« Je pense que c’est la première fois que deux meilleurs gardiens sont dans la même équipe. Cela fait désormais partie du football et le coach veut deux meilleurs joueurs pour chaque poste et c’est avec cela que nous devons travailler.

La gestion de la situation par Ramsdale est la clé du succès du club

Le temps nous dira si Arteta alternera le rôle de gardien de but entre les deux joueurs. Cependant, les statistiques tendent à favoriser Raya. Au cours de la dernière année, l’ancien gardien de Brentford a un meilleur pourcentage d’arrêts, un meilleur taux de centres arrêtés et un meilleur pourcentage de feuilles blanches par rapport à Ramsdale.

Avoir plusieurs options au poste de gardien de but est un avantage pour le club. Néanmoins, l’ambiance dans le vestiaire concernant la situation dépend de la façon dont Ramsdale gère la décision du manager. L’ambiance autour d’Arsenal est particulièrement bonne en ce moment et le club ne voudra pas de problèmes en coulisses.

PHOTO : IMAGO / Sportimage