Arteta s’ouvre sur le changement qu’il a remarqué de Pepe à l’entraînement d’Arsenal

Mikel Arteta affirme que Nicolas Pepe fait « beaucoup de progrès » à Arsenal grâce à un changement notable dans la façon dont il aborde les séances d’entraînement.

Pepe a montré des signes de promesse cette saison après avoir d’abord eu du mal à vivre à la hauteur des 72 millions de livres sterling que les Gunners ont payées pour le récompenser de Lille en 2019.

L’Ivoirien a brillé lors de la phase de groupes de la Ligue Europa, récoltant trois buts et trois passes décisives, et a marqué deux fois lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League.

Le travail acharné de Pepe à la base d’Arsenal à Londres Colney a attiré l’attention d’Arteta et le patron des Gunners a déclaré que le joueur de 25 ans récoltait les fruits de son nouvel élan à l’entraînement.

« Le fait que nous ayons la Ligue Europa a donné l’opportunité à presque tout le monde dans l’équipe d’être en forme et disponible et de concourir pour leur place », a déclaré Arteta.

« [Pepe] a eu de très bons matches et a également marqué des buts importants et je pense que cela l’a aidé pour la forme de Premier League et la forme récente qu’il a montrée.

«J’ai vu beaucoup de choses, dans sa mentalité, dans sa façon d’aborder chaque séance d’entraînement, dans sa compréhension du jeu aussi.