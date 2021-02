Arteta s’exprime sur la violation présumée du protocole Covid-19 d’Aubameyang

Mikel Arteta a averti Pierre-Emerick Aubameyang « il y aura des conséquences » s’il s’avère qu’il a enfreint la réglementation sur les coronavirus.

Le capitaine d’Arsenal Aubemeyang a été filmé avec un nouveau tatouage et posant aux côtés de l’artiste espagnol Alejandro Nicolas Bernal la semaine dernière.

En vertu des mesures actuelles de Covid-19, les salons de tatouage mobiles et statiques doivent rester fermés, ce qui soulève la question de savoir si l’attaquant a enfreint la réglementation.

Mais on ne sait pas si Bernal est membre de la maison d’Aubameyang ou quand les images ont été prises.

Les Gunners ont ouvert une enquête sur l’incident, tandis qu’Aubameyang s’est rendu à Rome pour affronter Benfica en huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le patron d’Arsenal, Arteta, a déclaré aux journalistes: « Tout ce que nous faisons avec nos joueurs, nous le gardons en interne.

« Il est vrai qu’il y a beaucoup de membres de notre équipe qui ont des familles élargies à la maison et si un joueur fait quelque chose qui n’est pas dans le règlement, évidemment, le club agit immédiatement – mais toujours en privé aussi.

« Nous essayons de conseiller chaque joueur et de nous assurer qu’ils connaissent toutes les règles et que nous nous en tenons à ces règles tout le temps et si quelqu’un ne le fait pas inconsciemment, nous devons agir immédiatement.