Mikel Arteta « s’attend » à ce qu’Arsenal signe un milieu de terrain créatif en janvier, selon les rapports.

La réclamation émerge quelques jours seulement après qu’Arteta a minimisé Arsenal ayant besoin de recruter de nouvelles recrues ce mois-ci alors que sa «signature principale» Thomas Partey est sur le point de revenir.

« Nous sommes en janvier et je pense qu’il a disputé deux matchs et demi. C’est tout et il était notre principal recruteur. Il nous manquait », a déclaré Arteta. « Il apporte quelque chose de différent à l’équipe, c’est un joueur avec un énorme talent.

« Mais aussi quelqu’un qui peut transformer l’équipe comme nous le voulons. C’est formidable si nous pouvons l’avoir, le garder en bonne santé et je pense qu’il contribuera de manière vraiment positive. »

Arsenal était à l’origine lié au milieu de terrain du Real Madrid Isco, mais les récentes performances d’Emile Smith Rowe en tant que numéro 10 ont vu Arteta reconsidérer sa position.

Les Gunners se sont maintenant tournés vers la star de Norwich, Emiliano Buendia, mais le milieu de terrain pourrait coûter à Arsenal jusqu’à 40 millions de livres sterling.

En conséquence, un transfert joueur plus cash a été évoqué, ce qui pourrait voir Joe Willock ou Reiss Nelson aller dans l’autre sens.

On ne sait actuellement pas à quel point Arsenal s’efforcera d’obtenir son homme ce mois-ci, mais selon CBS Sports, Arteta « s’attend » à signer quelqu’un.