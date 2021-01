Mikel Arteta a fait l’éloge de son équipe d’Arsenal pour avoir atteint son objectif de trois victoires consécutives avec une victoire retentissante 4-0 à West Brom.

Les Gunners ont produit l’une de leurs plus belles performances de la saison aux Hawthorns, avec Kieran Tierney et Bukayo Saka marquant et Alexandre Lacazette prenant un doublé.

Le résultat marque une troisième victoire consécutive pour l’équipe d’Arteta, qui a battu Chelsea 3-1 le lendemain de Noël et s’est battue pour une victoire 1-0 à Brighton mardi.

Arsenal a considérablement augmenté la table à la 11e place et Arteta était ravi de la façon dont ses joueurs ont répondu à l’objectif qu’il leur a donné.

« Je suis tellement heureux que nous ayons pu atteindre l’objectif que nous avions », a déclaré Arteta BT Sport Après le match. « La table est complètement différente, l’énergie est différente et les victoires apportent confiance. »

Il y avait des spéculations sur le fait que le match pourrait être annulé en raison de la neige avant le coup d’envoi, mais cela s’est déroulé et Arteta était satisfait de la gestion du jeu de son équipe sur une surface difficile.

L’Espagnol a ajouté: « [It was] Une victoire très convaincante, remporter les trois derniers matchs de la période de Noël n’est pas facile.

« Lorsque les conditions étaient meilleures, nous avons joué du bon football. Nous avons dû gérer quelques parties à la fin car le terrain était difficile. »