Arteta salue la maturité d’Arsenal après avoir battu « l’une des meilleures équipes du monde » | Arsenal

Mikel Arteta a salué la maturité croissante d’Arsenal après que sa victoire clinique contre le Paris Saint-Germain ait lancé sa campagne en Ligue des champions.

Une tête de Kai Havertz et un coup franc du capitaine remplaçant, Bukayo Saka, en première mi-temps, ont envoyé Arsenal sur la voie d’une victoire contre les champions de France alors que la recrue estivale Mikel Merino faisait ses débuts après s’être remis d’une épaule. blessure.

Le seul inconvénient d’Arteta a été la blessure de Jurriën Timber qui a contraint le défenseur néerlandais à être remplacé à la mi-temps, l’entraîneur d’Arsenal confirmant qu’il avait « ressenti quelque chose de musclé ».

Mais une autre superbe performance défensive contre une équipe du PSG qui avait marqué lors de ses 51 derniers matches de phase de groupes de la Ligue des champions a permis à Arsenal de maintenir son record de ne pas avoir encaissé de but dans cette compétition après avoir fait match nul 0-0 lors de son match d’ouverture à l’Atalanta.

« Nous sommes vraiment heureux parce que nous avons certainement affronté l’une des meilleures équipes du monde », a déclaré Arteta. « Ces matchs dans les compétitions européennes sont très différents de la Premier League et nous avons fait preuve de beaucoup de maturité. Nous mettons notre empreinte dans la manière dont nous voulons nous comporter contre les meilleures équipes d’Europe et j’aime vraiment ça.

Cette victoire a propulsé Arsenal dans le top huit du classement naissant de la Ligue des champions après avoir atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 2010 la saison dernière, où ils ont été éliminés par le Bayern Munich. Le but de Saka était le quatrième des six derniers matches d’Arsenal à être marqué sur coup franc après des frappes cruciales contre Tottenham, Manchester City et Leicester.

S’il y avait un élément de fortune dans ce dernier après une erreur du gardien du PSG Gianluigi Donnarumma, Arteta a rendu hommage à la résilience de ses joueurs en seconde période. « Nous avons souffert bien plus que nous n’aurions dû le faire », a-t-il déclaré. « La Ligue des Champions apporte des exigences différentes mais je pense que nous l’avons très bien géré. »

Havertz a exprimé sa joie après être devenu le premier joueur d’Arsenal depuis Pierre-Emerick Aubameyang en 2019 à marquer lors de six matchs consécutifs à domicile. « J’adore le stade – je suis très reconnaissant de jouer ici et de faire partie de l’équipe », a-t-il déclaré. « À l’époque, je n’étais pas un joueur qui aimait le [aerial] les duels, mais maintenant j’adore ça. Si nous gagnons contre des équipes comme celle-ci, cela nous donne un gros coup de pouce. L’année dernière, c’était difficile d’affronter le Bayern, mais nous avons grandi en tant qu’équipe.

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a décrit Arsenal comme « l’une des meilleures équipes du monde », ajoutant : « Nous savions dès la première minute qu’ils allaient nous mettre la pression et nous n’avons pas pu surmonter cela. Mais si vous perdez chaque duel, vous serez loin de la victoire.