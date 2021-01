Ice-cool Kieran Tierney est un bon conseil pour devenir skipper d’Arsenal.

L’écossais, qui a ouvert les vannes contre le surclassé West Brom, s’est démarqué dans les conditions hivernales qui ont amené son coéquipier Alexandre Lacazette à chercher des gants et des collants.

Dans la neige des West Midlands, le joueur de 23 ans a opté pour le look à manches courtes – et a passé 90 minutes à brûler le flanc gauche d’Arsenal.

Tierney a gagné l’admiration de son coéquipier Rob Holding, qui a adapté une citation de film bien-aimée pour décrire son collègue écossais.

«Vous pensez que la froideur est votre alliée. Mais vous avez simplement adopté le froid. J’y suis né, façonné par lui – Kieran Tierney 2021 », a écrit Holding, clairement fan de The Dark Knight Rises, sur Instagram.

Et le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé que, même dans les conditions les plus inférieures à zéro à l’entraînement, Tierney pique un snook à l’accessoire indispensable du footballeur, le snood.

« Il doit avoir quelque chose de spécial dans son sang parce que nous portions tous des snoods, des gants et des chapeaux à l’entraînement et il y va juste avec son short et son t-shirt », a déclaré l’Espagnol.

«Ce n’est pas comme s’il agissait ou quoi que ce soit. Croyez-moi, il est très à l’aise comme ça.