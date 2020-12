Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait reçu l’autorisation de faire un certain nombre de nouvelles signatures en janvier, alors que le conseil d’administration du club continue de soutenir l’Espagnol sous le feu.

Les Gunners sont dans une forme épouvantable qui les a vus gagner un seul de leurs dix derniers matchs en Premier League.

Leur dernière défaite a eu lieu contre Everton samedi, et il y a de réelles craintes qu’ils pourraient être impliqués dans un combat pour éviter la chute.

Ils ne siègent qu’à quatre points de Burnley, 18e, après avoir disputé deux matchs de plus et les choses ne deviennent pas plus faciles de si tôt, avec Chelsea comme adversaire le lendemain de Noël.

Malgré leur situation difficile, les pouvoirs en place aux Emirats sont toujours convaincus qu’Arteta est la bonne personne pour le poste et sont déterminés à lui donner plus de temps pour arranger les choses.

Et selon le Daily Mail, ils démontreront leur confiance en lui en lui fournissant des fonds pour acheter au moins un ou deux nouveaux joueurs en janvier.

Un milieu de terrain créatif est toujours en tête de la liste de souhaits d’Arteta après avoir raté la star lyonnaise Houssem Aouar au cours de l’été.

Et il peut également choisir de se renforcer dans d’autres domaines du terrain, les Gunners ayant désespérément besoin d’une puissance de feu supplémentaire.