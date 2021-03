Ce fut une victoire pour Mikel Arteta autant que pour Arsenal. Un après-midi qui a commencé avec Arsenal face à des problèmes disciplinaires inattendus s’est terminé par la victoire sur un Tottenham Hotspur qui avait expulsé Erik Lamela après avoir marqué un prétendant au but de la saison.

L’ironie ne sera pas perdue pour Arteta, qui a décidé de laisser tomber le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang après que l’attaquant se soit présenté en retard à leur base d’entraînement de Londres Colney dimanche matin. C’était un appel controversé, rendu plus sismique par la forme récente d’Aubameyang – neuf buts au cours de ses 12 dernières apparitions – et l’identité de leurs adversaires, soutenue par les résultats récents et le sentiment que Son Heung-Min, Gareth Bale et Harry Kane formaient enfin le formidable triumvirat largement attendu au début de la campagne.

Il s’est avéré que Son a quitté le terrain sur blessure après 20 minutes, Bale a été remplacé avant l’heure et Kane était anonyme à part une rafale tardive dans laquelle il avait un but exclu pour hors-jeu et a frappé le poteau avec un coup franc tardif. coup.

Les Spurs ne méritaient rien de tout cela et c’est tout à l’honneur d’Arteta. Aubameyang est une figure influente du vestiaire des Gunners et le manager aura connu les implications de laisser de côté son talisman à un stade aussi tardif. Les Gunners luttaient également contre la fatigue après avoir fait un aller-retour de 3000 miles à Athènes pour leur engagement aller-retour en Ligue Europa à l’Olympiakos tandis que les Spurs jouaient au Dinamo Zagreb la même nuit au nord de Londres.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Pourtant, Arsenal a été le plus énergique tout au long, à part les 10 dernières minutes frénétiques environ lorsque les Spurs ont finalement décidé de briser le moule conservateur de Jose Mourinho et de passer à l’offensive. Et il s’avère que Arteta pourrait faire valoir son point sur Aubameyang et gagner encore trois points.

« J’ai pris ce que je pensais être la bonne décision et nous avons tracé une ligne là-bas et passons à nouveau », a-t-il déclaré. «Nous savons à quel point Auba est important pour nous et pour le club et c’est tout. Cela a été réglé, maintenant passons à autre chose.

« Pour moi, [off-field standards] sont la base et la plate-forme sur lesquelles nous pouvons construire quelque chose à moyen et long terme qui soit durable et qui puisse nous apporter joie et bonheur. Sans cela, je ne crois pas que cela se produirait. C’est pourquoi je continue d’en parler et d’agir à ce sujet. «

Arteta a été critiqué à juste titre lors du match inverse de décembre pour être tombé dans le piège de Mourinho, concédant deux buts sur la contre-attaque alors que des erreurs individuelles minaient leur jeu général. Ici, ils contrôlaient les procédures pendant de longues périodes, refusant l’espace à Kane chaque fois qu’il tombait profondément pour relier le jeu, et causant constamment des problèmes aux visiteurs, notamment sur le côté gauche alors que Kieran Tierney et Emile Smith Rowe donnaient aux Spurs l’arrière droit Matt Doherty. une torride 90 minutes.

Mikel Arteta a orchestré la victoire par derrière d’Arsenal dans le derby du nord de Londres contre Tottenham dimanche. David Price / Arsenal FC via Getty Images

Arteta a voulu faire entrer Smith Rowe et Martin Odegaard, prêtés par le Real Madrid, dans la même équipe pour donner à Arsenal plus de créativité et ils ont été très influents ici, offrant bien plus que ce que les attaquants plus célèbres des Spurs pourraient rassembler.

Ils ont été aidés par une blessure précoce à Son, qui a boité après 20 minutes. L’international sud-coréen a admis le mois dernier qu’il se sentait fatigué et que l’accumulation de matches semble avoir fait des ravages.

Privé de la vitesse de Son à la pause, Kane a eu du mal à influencer le jeu et les Spurs ont été redevables d’un moment de superbe brillance par le remplaçant de Son, Lamela. Lucas Moura a joué une courte passe derrière l’Argentin et ce dernier a improvisé avec une finition impudente de Rabona qui a fait une flèche dans le coin le plus éloigné. Sergio Reguilon, le joueur le plus proche des Spurs, s’est enfui pour célébrer, les mains sur la tête avec incrédulité.

C’est le seul tir cadré de Tottenham en première mi-temps qu’Arsenal a complètement dominé. Smith Rowe avait déjà frappé la barre transversale avec un effort de 25 verges et il a ensuite mis en place Cedric Soares pour frapper le poteau après qu’Alexandre Lacazette eut refusé une chance de tirer. Une minute avant la mi-temps, Tierney passait par la gauche et Odegaard était libre dans la surface, son tir lançant Toby Alderweireld et passant devant Huge Lloris.

2 Liés

« Nous avons vraiment mal joué en première période », a déclaré Mourinho à Sky Sports par la suite. « Le 1-1 n’était pas le reflet fidèle de la première mi-temps. Nous étions pauvres. Défendions mal. Aucune intensité ni pression. Certains joueurs importants se cachaient. Vraiment mauvais. »

Perdu dans le bruit entourant l’apparition d’Aubameyang sur le banc, il y avait d’autres appels importants, choisissant Cédric plutôt qu’Hector Bellerin à l’arrière droit, laissant Nicolas Pepe jusqu’à ce qu’un problème aux ischio-jambiers pour Bukayo Saka ait incité son inclusion à l’intervalle. Et c’est la passe incisive de Pepe à la 64e minute qui a conduit au moment décisif du match, Lacazette contrôlant et coupant son tir horriblement large alors que Davinson Sanchez arrivait pour s’attaquer.

L’arbitre Michael Oliver a accordé un penalty pour le contact, et avec Aubameyang toujours hors du terrain, Lacazette s’est converti. Il est désormais le cinquième joueur d’Arsenal à marquer 10 buts ou plus en Ligue au moins quatre saisons consécutives après Ian Wright, Dennis Bergkamp, ​​Thierry Henry et Olivier Giroud.

Lamela a été expulsé après deux cartons jaunes en six minutes, le second un inutilement agressif palpant Tierney avec un bras sur son visage. Mourinho voulait un deuxième carton jaune pour Granit Xhaka après avoir commis une faute sur Moura dans une position centrale similaire sur le terrain, mais ils semblaient avoir besoin d’un sentiment d’injustice pour les inciter à la vie, une accusation accablante de à quel point ils étaient plats à ce point.

Les Spurs ont toujours le dessus dans le tableau, mais cela a été un coup dur pour leurs espoirs d’écraser les quatre premières conversations alors qu’Arteta a un résultat pour étayer son affirmation plus tôt dans la semaine selon laquelle son « projet » va « exploser » dans les mois. devant. Cette affirmation audacieuse a besoin de preuves tangibles pour paraître crédible et ici, dans des circonstances plus improbables, l’était-il.