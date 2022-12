Arteta promet qu’Arsenal sera actif sur le marché des transferts

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a affirmé que son club serait “actif” sur le prochain marché des transferts. Les équipes européennes peuvent à nouveau effectuer des transferts de joueurs à partir du 1er janvier. Les Gunners devront examiner de près les nouveaux joueurs à la suite de mauvaises nouvelles sur les blessures au sein du club.

L’attaquant vedette Gabriel Jesus s’est blessé assez gravement au genou lors de la Coupe du monde avec le Brésil. L’avant-centre de 25 ans a été un pilier du onze de départ d’Arteta jusqu’à présent cette saison. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Jésus pourrait être sur la touche jusqu’en février, mais Arteta n’a pas confirmé ces informations.

“Je n’ai jamais donné de date, donc ce ne sont pas les mots que j’ai utilisés, et je n’ai utilisé aucun mot pour le moment”, a affirmé le manager lors d’une conférence de presse. « J’ai dit que nous ne savons pas, cela prendra du temps, c’est certain. De toute évidence, il subit une intervention chirurgicale, donc c’est l’étendue de la blessure.

Arteta dit qu’Arsenal sera actif en janvier

Arteta s’est cependant engagé à être actif en janvier. “Nous serons sur le marché, toujours actifs”, a proclamé Arteta. “C’est ce que j’ai dit et nous évaluerons les plus grandes opportunités que nous avons.”

« Nous allons être actifs, et actifs signifie toujours chercher à renforcer l’équipe. Cette équipe n’a toujours pas le luxe de ne pas maximiser chaque fenêtre et nous devons le faire parce que c’est vraiment important. Mais ensuite, nous voulons obtenir le bon profil, le bon joueur et un joueur qui va vraiment avoir un impact sur l’équipe et nous faire passer au niveau supérieur.

Les artilleurs doivent s’ajouter à une équipe mince

Arsenal chercherait très probablement à renforcer l’équipe de toute façon, mais les blessures de Jesus et Reiss Nelson renforcent très probablement ces besoins. Les Gunners sont actuellement en tête de la Premier League et pourraient utiliser des renforts pour maintenir l’élan.

L’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhaylo Mudryk est lié à Arsenal depuis des mois maintenant. La starlette de 21 ans a été brillante en Ligue ukrainienne et en Ligue des champions cette saison. En effet, il a déjà récolté 10 buts et huit passes décisives entre les deux compétitions. Cependant, il faudra une offre massive pour éloigner le jeune de Donetsk.

