Mikel Arteta dit que Granit Xhaka a été traité en interne alors que le patron d’Arsenal cherche à passer de la défaite de dimanche à Burnley.

Le milieu de terrain suisse Xhaka a été expulsé juste avant l’heure de l’affrontement contre les Clarets, qui a finalement été réglé par le but contre son camp de feu Pierre-Emerick Aubameyang.

Cette grève a condamné les Gunners à une quatrième défaite consécutive à domicile en Premier League, mais Arteta refuse de s’attarder sur le licenciement de Xhaka avant la visite de Southampton au nord de Londres mardi soir.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse s’il avait discuté du problème avec Xhaka, Arteta a déclaré: «Quoi qu’il arrive en interne, je suis désolé mais nous ne pouvons pas en discuter.

« Cela a été résolu en interne et c’est ce que je peux dire. »

Arteta a ensuite défendu le milieu de terrain contre les accusations selon lesquelles il n’était pas professionnel.

« Il a [had a few rocky moments] et il n’est pas le seul « , a-t-il poursuivi. » Il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu des moments difficiles.

«Ce que je peux dire à propos de Granit, c’est que son professionnalisme et son engagement avec le club et avec ses coéquipiers sont au maximum.