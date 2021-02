Arteta parvient enfin à un verdict sur la mauvaise carrière de Willian à Arsenal

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a finalement admis que les critiques adressées à Willian depuis son déménagement estival de Chelsea étaient justifiées.

Le joueur de 32 ans a énormément lutté pour la forme depuis son arrivée à l’Emirates Stadium cet été, lorsqu’il a été présenté comme le chef expérimenté pour aider l’équipe d’Arteta à se classer parmi les quatre premiers.

Au lieu de cela, il n’a pas réussi à marquer un but lors de ses 24 apparitions dans toutes les compétitions, et a vu des joueurs comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe le surpasser dans l’ordre hiérarchique sous Arteta.

Les partisans des Gunners ont exprimé leur déception face à ses expositions, et Arteta comprend pourquoi.

« Je ne dis pas que c’est [the criticism] injuste », a-t-il déclaré mercredi avant le choc de la Ligue Europa avec le Benfica à Rome.

« Les attentes de Willy et les buts qu’il peut marquer, les aides qu’il peut créer. Il est normal que les gens écrivent des choses à son sujet. Nous devons le protéger autant que nous le pouvons ».

Malgré cet aveu, le patron d’Arsenal reste convaincu que le Brésilien pourra éventuellement changer les choses chez les Gunners, principalement en raison du travail qu’il met en scène.

« La façon dont il s’entraîne, la façon dont il travaille, la façon dont il est prêt à tout donner à l’équipe, c’est ce que j’exige », at-il déclaré.