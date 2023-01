Arteta ne voulait pas attendre le meilleur poste de Man City

Pep Guardiola a déclaré que Mikel Arteta aurait pu être le manager de Manchester City mais qu’il “n’a pas attendu” pour le poste le plus élevé au stade Etihad.

Guardiola a donné à Arteta son premier poste d’entraîneur lorsqu’il a été nommé assistant de City en 2016.

Il a passé trois ans et demi en tant que n ° 2 avant de prendre le poste de manager d’Arsenal en décembre 2019, mais Guardiola a déclaré qu’il aurait pu lui succéder en tant que patron de City s’il était resté plus longtemps.

“Je suis presque sûr que si j’étais parti avant, il serait ici et il serait le meilleur, absolument”, a déclaré Guardiola.

“Mais j’ai prolongé le contrat, je suis désolé, et il n’a pas attendu, donc ça ne pouvait pas arriver, mais définitivement [he could have been City manager].”

Arteta a guidé Arsenal en tête du classement de la Premier League et sur la bonne voie pour remporter son premier titre depuis 2004.

Pep Guardiola et Mikel Arteta ont connu une période réussie pendant leur séjour ensemble à Manchester City. Marc Atkins/Getty Images

L’Espagnol a été joueur aux Emirats entre 2011 et 2016 et Guardiola a déclaré qu’il avait toujours eu le sentiment qu’il pouvait revenir au club, même lorsqu’il travaillait à City.

“Il aime le club”, a déclaré Guardiola. “Je me souviens quand nous étions ensemble ici quand nous marquions des buts, il sautait beaucoup et célébrait sauf une équipe. Une équipe à chaque fois que nous marquions un but, je saute, regarde en arrière et il était assis là. C’était Arsenal.

“C’est à ce moment-là que j’ai dit que ce gars aimait Arsenal. Comme moi, m’entraîner ici ou Barcelone si je m’entraîne en tant qu’assistant et que Barcelone m’appelle, j’irai. Mon club.”

Guardiola et Arteta s’affronteront vendredi lorsque City et Arsenal se rencontreront en FA Cup. Les deux équipes sont également en tête de la Premier League, avec Arsenal cinq points d’avance en tête du classement.

“C’est une compétition différente, la FA Cup, c’est une finale”, a déclaré Guardiola. “Et bien sûr, plus qu’Arsenal pour nous prouver quel est notre niveau, quand l’équipe fait 50 points [at the halfway stage] c’est parce qu’ils ont été les meilleurs, et ils le sont.

“Nous devons prouver à quel point nous sommes loin ou proches et la meilleure façon de le remarquer est de réaliser notre meilleur niveau. Sinon, contre une équipe de ce niveau, ce sera difficile.”