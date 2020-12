Mikel Arteta a eu le droit de pousser un soupir de soulagement après la victoire 3-1 d’Arsenal contre Chelsea samedi a mis fin à une séquence de sept matchs sans victoire en Premier League et a pris l’avantage sur ce qui commençait à ressembler à une semaine déterminante et potentiellement décisive. pour le manager des Gunners.

Imaginez à quel point la pression sur l’Espagnol serait devenue intense si Arsenal n’avait une fois de plus échoué à accumuler trois points avant les voyages avec ses rivaux de relégation Brighton & Hove Albion et West Bromwich Albion au cours des cinq prochains jours.

Des rivaux de relégation? Cela semble une description inhabituelle pour tout adversaire d’Arsenal lorsque vous considérez le statut du club comme l’un des « Big Six » de la Premier League, mais comme l’a rapporté le Daily Telegraph la semaine dernière, la hiérarchie de l’Emirates Stadium a élaboré des plans pour faire face au cauchemar. scénario de relégation au championnat. Donc, si un tel résultat est déjà discuté au sein de la salle de conférence d’Arsenal, c’est peut-être un signe des temps que les rencontres au stade Amex et The Hawthorns portent désormais l’importance que les voyages à Old Trafford et Stamford Bridge avaient pour le club.

Arsenal a été relégué pour la dernière fois de la première division en 1912-13, mais depuis son retour dans l’élite en 1919-1920, il jouit de plus d’un siècle de statut ininterrompu parmi l’élite du football anglais. C’est un record remarquable de cohérence et de succès et, même si l’équipe d’Arteta a fait le pire début de saison d’Arsenal depuis 46 ans, personne ne croit vraiment que le troisième club le plus titré d’Angleterre – derrière Liverpool et Manchester United – sera relégué de la Premier League cette saison. Mais si la relégation serait clairement un désastre absolu pour Arsenal, terminer dans la moitié inférieure de la Premier League, en dehors des places de qualification européennes, est un scénario qui fera également mal et embarrassera le club et laissera Arteta du mal à conserver son travail.

La réalité pour Arteta et Arsenal est que la victoire de samedi contre Chelsea ne signifiera rien à moins que l’équipe ne soit en mesure de la soutenir avec des résultats positifs contre Brighton et West Brom. Battre Chelsea a peut-être été la partie la plus facile. L’équipe de Frank Lampard avait subi sa propre série de résultats misérables avant de se rendre aux Emirats, avec des joueurs peu confiants, donc c’était peut-être le match parfait pour Arsenal pour se remettre sur les rails.

Emile Smith Rowe n’a fait que son deuxième départ en Premier League lors de la victoire d’Arsenal contre Chelsea, dans laquelle Bukayo Saka a marqué. Getty

Quiconque pense qu’Arsenal est maintenant à travers la tempête, cependant, se leurrerait car cela pourrait redevenir assez cahoteux cette semaine. Et Arteta a un dilemme qui n’a pas de solution facile lorsqu’il s’agit de sélectionner son équipe pour les deux matchs. Reste-t-il du côté des jeunes, dont Bukayo Saka (19), Gabriel Martinelli (19) et Emile Smith Rowe (20), qui a battu Chelsea avec énergie, enthousiasme et audace de la jeunesse, ou serait-il sage de restaurer le plus des joueurs expérimentés qui l’ont laissé tomber ces dernières semaines, mais qui possèdent le savoir-faire pour naviguer dans des matchs difficiles de Premier League à l’extérieur?

L’histoire a montré, dans chaque club, que les jeunes joueurs ont tendance à souffler le chaud et le froid et que Saka, Martinelli et Smith Rowe auront du mal à maintenir trois performances de haut niveau en l’espace de sept jours. Mais leur contribution contre Chelsea a été énorme et Arteta voudra les jouer à nouveau, tout en sachant que l’expérience est vitale dans des matchs aussi cruciaux. Le plus gros problème du manager est qu’il ne peut tout simplement pas faire confiance à bon nombre des joueurs les plus établis, mais il en a toujours besoin, ne serait-ce que pour aider à combler le fossé entre maintenant et le moment dans peut-être 6 à 12 mois où les jeunes seront capables de se porter le fardeau de manière plus cohérente.





Arteta a été déçue cette saison, soit avec de mauvaises performances, soit avec une mauvaise discipline (ou les deux), par Granit Xhaka, David Luiz, Nicolas Pepe, Gabriel Magalhaes, Alexandre Lacazette, Willian, Dani Ceballos et Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis il y a la situation avec Mesut Ozil, qui n’a pas botté de balle pour le club depuis la reprise du football en juin. Des rapports ont suggéré que le traitement par Arteta du milieu de terrain allemand a bouleversé certains joueurs seniors, c’est donc un autre problème que le manager doit résoudre s’il veut tirer le meilleur parti de ses stars sensibles.

Dans un monde idéal, Arteta éliminerait les joueurs qui remettent en question son jugement ou qui échouent à plusieurs reprises, mais il n’a pas l’équipe pour le faire, il doit donc compter sur ce même groupe de joueurs pour obtenir les résultats dont Arsenal a besoin. écartez-vous de leur position basse sur la table. C’est pourquoi il sera inquiet pour la semaine à venir. Il ne peut pas se permettre des joueurs timides ou sous-performants à Brighton et West Brom, mais il devra peut-être en choisir certains simplement pour obtenir une équipe sur le terrain.

Alors que battre Chelsea était un rare moment de joie et de positivité pour Arteta, la situation peut encore changer très rapidement cette semaine.