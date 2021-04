Mikel Arteta se concentre sur le retour d’Arsenal dans le football européen la saison prochaine. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Mikel Arteta insiste sur le fait qu’il n’a pas envisagé qu’Arsenal échoue à se qualifier pour l’Europe la saison prochaine et a exhorté ses joueurs de gros match à créer les « moments magiques » nécessaires pour maintenir leur rêve de Ligue Europa en vie.

Arsenal se dirige vers le quart de finale de jeudi soir, match retour contre le Slavia Prague, sachant qu’il doit marquer au moins une fois après avoir fait match nul 1-1 à l’Emirates Stadium.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Olley: Pourquoi Aubameyang n’a-t-il pas commencé contre Slavia?

Alors que l’équipe languit à la neuvième place de la Premier League, le seul espoir réaliste d’Arsenal de sécuriser le football européen la saison prochaine est de remporter la Ligue Europa, une réalisation qui fournirait également des fonds vitaux pour la reconstruction d’Arteta.

Il a précédemment déclaré qu’il élaborait des plans de transfert basés sur une variété de scénarios, mais lorsqu’on lui a demandé si l’un d’entre eux était une absence de football de la Ligue des champions et de la Ligue Europa la saison prochaine, le joueur de 39 ans a déclaré: « Non, parce que je ne le fais pas. je veux mettre [it into] mon esprit et transmettre tout cela à n’importe qui, à n’importe lequel des joueurs ou à n’importe qui du club. «

Arsenal fera un appel tardif sur la forme physique du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang alors qu’il se remet d’une maladie non spécifiée alors qu’il Martin Odegaard est un doute avec un problème de cheville.

Bukayo Saka et Emile Smith Rowe sont disponibles et Arteta a déclaré: « Dans les grands matchs, les grands joueurs doivent intervenir et créer les moments magiques. Vous en avez besoin. Espérons que nous pourrons les avoir.

« Quelqu’un doit créer quand l’équipe a besoin de ces moments. Nous avons eu des moments de la saison où il s’agissait des joueurs seniors et d’autres moments où il s’agissait des jeunes joueurs. Cela n’a pas vraiment d’importance. »

Le gardien Bernd Leno a laissé entendre qu’il pourrait être prêt à quitter le club à l’expiration de son contrat actuel en 2023.

Le joueur de 29 ans a commencé 41 des 48 matchs d’Arsenal dans toutes les compétitions ce trimestre et il a déclaré: « Je pense que pour le moment, ce n’est pas le moment de parler de l’avenir. Je sais qu’il me reste encore deux ans de contrat. J’ai 29 ans aussi, je pense que pour un gardien ce n’est pas trop vieux.

« Il me reste donc encore quelques années. Je suis très heureux au club, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Mais je suis ouvert à tout. Peut-être pour une nouvelle aventure ou pour rester à Arsenal. Comme moi. dit, pour le moment, je ne pense pas à mon avenir parce que deux ans, c’est encore long. Pour le moment, il n’y a pas de conversations avec le club ou autre chose. «