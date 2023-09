Arteta : Gabriel Jesus « a changé le monde d’Arsenal la saison dernière »

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Gabriel Jesus « avait changé notre monde » après avoir rejoint le club depuis Manchester City l’été dernier et a aidé l’attaquant à retrouver sa meilleure forme.

Jesus a signé un contrat de 45 millions de livres sterling et a insufflé une nouvelle vie à l’attaque des Gunners en lançant un défi de titre inattendu avant de terminer à cinq points du champion de Manchester City.

Jesus s’est blessé au genou en décembre alors qu’il jouait pour le Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar, ce qui l’a tenu à l’écart pendant plus de trois mois. Son début pour la campagne 2023-24 a été retardé après avoir subi une deuxième opération mineure.

Cependant, il a marqué en tant que remplaçant tardif lors de la victoire 3-1 d’Arsenal contre Manchester United avant la trêve internationale – son 12e but en 35 apparitions pour le club – et fait pression pour commencer le voyage de Premier League dimanche contre Everton.

Gabriel Jesus a marqué son premier but de la saison lors de la victoire d’Arsenal contre Manchester United. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

« Si vous regardez les six ou sept derniers mois de Gabi, avec la blessure à long terme qu’il a subie et le nombre de matchs de football qu’il a manqués, il est revenu en pré-saison et il a recommencé à retrouver son rythme – et puis il J’ai eu une autre blessure, une autre opération », a déclaré Arteta.

« Nous devons donc le développer. C’est un joueur formidable, un joueur très important pour nous. Il a changé notre monde la saison dernière. Vous pouvez tous le voir. Il va être un joueur vraiment important pour nous.

« Je pense qu’il a apporté une énergie différente, une conviction différente, une menace différente, une peur différente aux adversaires. Et il l’a fait d’une manière vraiment naturelle. Il a énormément contribué au progrès que nous avons fait la saison dernière. »

Arteta a déjà décrit Jésus comme un joueur qui « crée le chaos » et l’Espagnol, qui a entraîné Jésus pendant ses trois années sous Pep Guardiola à City, a poursuivi : « Dans certaines zones du terrain, j’adore ça. Dans d’autres zones, je déteste C’est donc là que vous produisez ce chaos. Il attire évidemment beaucoup l’attention de ses adversaires avec la façon dont il joue et crée de l’espace pour les autres. C’est une de ses grandes qualités.

« Lorsque vous recrutez un joueur que vous connaissez, qui a réussi en championnat et qui a la faim et les bonnes raisons de nous rejoindre, c’était une évidence pour nous de le faire. Et vous pouviez voir l’impact qu’il a eu sur l’équipe. tout de suite. »