Mikel Arteta admet que des conversations pour vendre certaines stars d’Arsenal sont en cours au milieu des affirmations que Liverpool aimerait signer Shkodran Mustafi.

Liverpool a été durement touché par des blessures cette saison et le manager Jurgen Klopp est à la recherche d’un nouveau défenseur central comme couverture pour le reste de la campagne.

Mustafi n’a plus que six mois pour courir sur son contrat Arsenal et est en disgrâce dans le nord de Londres, n’ayant pas joué sous Arteta depuis le lendemain de Noël.

Liverpool a été lié à un déménagement pour le défenseur central, les Reds seraient prêts à racheter le défenseur de son contrat tôt.

Et après le match nul et vierge d’Arsenal avec Manchester United, Arteta a confirmé que les Gunners cherchaient à faire avancer les joueurs.

« Il y a des conversations en cours en ce moment », a déclaré Arteta. « Le club est prêt à aider certains d’entre eux, que nous trouvions une solution ou non, je ne sais pas. »

Klopp a récemment déploré à quel point il était difficile de signer un défenseur central sur le marché actuel, Liverpool étant constamment exclu des offres pour les joueurs.

« Vous connaissez la situation avec les demi-centres là-bas », a déclaré Klopp.