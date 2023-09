Arteta fait l’éloge de la réaction de Ramsdale à la compétition de GK avec Raya

Mikel Arteta a salué la réaction du gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale après avoir été exclu et a admis qu’il avait eu du mal avec la décision de le remplacer par David Raya.

Arsenal a fait une décision surprise à la fin du mois dernier en signant Raya de Brentford pour un premier prêt d’une saison avec une option pour rendre ce transfert permanent malgré le succès de Ramsdale en tant que gardien de but du club dans la mesure où il a été récompensé par un nouveau contrat à long terme. contrat en mai.

Raya a débuté les deux matches d’Arsenal depuis la trêve internationale – contre Everton le week-end dernier et la victoire en milieu de semaine de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven – gardant sa cage inviolée à chaque fois.

Arteta a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé qui débuterait le derby du nord de Londres dimanche contre Tottenham et lorsqu’on lui a demandé s’il était à l’aise de laisser Ramsdale de côté, il a répondu : « Peut-être que je regarde [it] mais dans le ventre, quand vous avez des joueurs assis et que vous devez annoncer la composition, c’est l’une des choses les plus difficiles.

« Les joueurs se sentent valorisés et heureux quand ils jouent. Et quand ils ne le font pas, c’est très difficile. Vous voulez qu’ils se sentent aimés et en confiance et la façon d’y parvenir est de les faire jouer. Mais tout le monde comprend que c’est un sport d’équipe et qu’il il y a toujours 11 joueurs au départ.

« Mais nous avons vu à quel point les finalistes sont également importants, et à quel point tout le monde va être important dans la saison et ne pas regarder en arrière l’équipe qui a disputé les six ou sept premiers matchs de la saison.

« C’est très difficile avec chaque joueur. Et je souffre et je me soucie de chaque joueur qui ne joue pas, mais c’est la compétition et c’est mon travail de prendre des décisions de la meilleure façon possible pour l’équipe.

« Il a été très solidaire et vraiment bon partout et c’est ce que j’attends de chaque joueur, car lorsque vous êtes sur le terrain, il y a quelqu’un d’autre qui ne l’est pas. Cela va donc dans les deux sens. Jusqu’à présent, il a été vraiment , très bien. »

Aaron Ramsdale a gardé 14 cages inviolées en Premier League la saison dernière. Tim Nwachukwu/Getty Images

Arteta a comparé la situation de Ramsdale à celle d’Emile Smith Rowe, qui a bénéficié d’applaudissements enthousiastes de l’Emirates Stadium en tant que remplaçant en seconde période contre le PSV après s’être retrouvé à la périphérie de la première équipe cette saison.

« Aaron est un personnage exceptionnel, il a ce charisme et cette aura autour de lui, et nous le savons tous et je le comprends parfaitement », a ajouté Arteta. « Cela arrive avec beaucoup d’autres joueurs, vous voyez l’accueil qu’Emile a reçu l’autre soir et cela envoie le message que nous l’aimons vraiment et que je l’aime vraiment, et nous devons faire avec cela. »

Arteta a également réfléchi au départ de Harry Kane de Tottenham après que le joueur de 30 ans ait rejoint le Bayern Munich dans le cadre d’un contrat de 120 millions d’euros (128 millions de dollars) cet été.

Kane est le meilleur buteur de tous les temps dans les derbies du nord de Londres, marquant 14 fois en 19 matchs, et a demandé si c’était un soulagement de ne pas affronter le capitaine anglais, Arteta a répondu : « Nous avons tendance à oublier vite ! Nous nous concentrons simplement sur le équipe qu’ils ont et ce que nous devons faire pour jouer de la meilleure façon possible et leur créer des problèmes.

« C’était évidemment un joueur spécial et tout passait par lui. C’est lui qui faisait tout fonctionner ensemble. Ils l’ont fait de différentes manières depuis de nombreuses zones différentes du terrain.

« Maintenant, c’est un peu différent. Ils ont également un style différent des deux derniers entraîneurs. Ils ont certainement une certaine spécificité dans certains moments qu’ils font avec certains joueurs, donc je pense que c’est une équipe très différente. »