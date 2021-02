Mikel Arteta a révélé comment le soutien du vestiaire d’Arsenal a aidé Pierre-Emerick Aubameyang à traverser l’un des moments les plus difficiles de sa carrière.

Aubameyang, 31 ans, est prêt à revenir dans la formation de départ à Aston Villa après avoir raté trois matchs après avoir fait un élan de grâce pour rendre visite à sa mère gravement malade en France.

Le capitaine des Gunners, Aubameyang, était remplaçant aux Wolves en milieu de semaine après une seule séance d’entraînement et a désespérément besoin de revenir dans la formation de départ pour rembourser la foi et l’amour manifestés par ses coéquipiers et les fans d’Arsenal sur les réseaux sociaux.

Aubameyang a connu une saison difficile et sans départ, ce qui a rendu encore plus difficile de rater des matchs clés, mais Arteta a déclaré que le soutien manifesté à chaque célébration de but et à chaque message révélait à quel point il était perçu au club.

Le manager d’Arsenal, Arteta, a déclaré: «Cela montre l’esprit autour du vestiaire et à quel point nous nous soucions les uns des autres.

« Quand les choses sont difficiles et que vous êtes loin de cet endroit, vous pensez » pensent-ils à moi? Me soutiennent-ils? » Et la réponse est un grand «oui».

«C’est un joueur très apprécié et respecté à cause de son caractère et de ce qu’il a fait au club. Il méritait totalement ce soutien.

«Individuellement pour lui, cela a été difficile parce que quand vous voyez un membre de votre famille souffrir et traverser une période difficile, cela vous épuise émotionnellement et vous devez être proche d’eux.