Arteta exhorte l’Arabie saoudite à fermer plus tôt pour aider les clubs du PL

Mikel Arteta a déclaré que la fenêtre de transfert de la Saudi Pro League devrait être alignée sur les horaires européens car la division est désormais un « concurrent » de la Premier League.

Les clubs de la plupart des pays européens – dont l’Angleterre, l’Espagne, la France, l’Italie et l’Allemagne – ont jusqu’au 1er septembre pour conclure leurs contrats d’été, même si la Turquie a jusqu’au 15 septembre.

Cependant, les clubs saoudiens peuvent continuer à transférer des joueurs jusqu’au 20 septembre, laissant de nombreuses équipes vulnérables au genre d’offres lucratives observées tout au long de l’été, mais sans possibilité de remplacer un joueur qui part.

Jurgen Klopp a déjà exprimé son inquiétude – un problème qui s’est accentué dans le Merseyside cette semaine alors qu’Al Ittihad cherche à conclure un accord pour Mohamed Salah et que l’entraîneur de Liverpool a ajouté vendredi que la FIFA devrait agir car « si vous [Saudi] Si vous voulez faire partie du système, alors vous faites votre travail en même temps. »

Arsenal affrontera Fulham – dont le principal attaquant Aleksandar Mitrovic a rejoint Al Hilal pour environ 46 millions de livres sterling (57,9 millions de dollars) samedi dernier – et bien que l’équipe d’Arteta n’ait encore perdu aucun joueur face à des clubs saoudiens, il y a eu un intérêt pour le défenseur central. Gabrielle milieu Thomas Partey et l’ailier Nicolas Pépé.

Arteta a déclaré : « Je pense que nous devons changer cela [the window closing on Sept. 20] » Interrogé sur la question de savoir s’il serait déstabilisant de perdre un joueur après la date limite du 1er septembre, Arteta a poursuivi : » Oui, beaucoup. Le principe serait [not to sell after Sept. 1] mais je ne peux pas prendre la décision pour le club.

« Beaucoup de gens sont impliqués dans ce processus et ils auraient leur mot à dire, les propriétaires feraient de même. Ce serait sur la table comme pour n’importe quelle offre et vous devez l’examiner. La seule chose que je suis en disant que ce n’est pas idéal parce qu’ils sont des concurrents.

Arsenal a reçu un coup de pouce majeur après que Gabriel Jesus ait été déclaré apte à affronter Fulham après avoir subi une opération mineure au genou.

« Ce fut un coup dur pour lui après la pré-saison, il a dû subir une autre intervention chirurgicale », a déclaré Arteta. « Il a l’air vraiment vif. Il s’est bien entraîné toute la semaine. Il est prêt à partir. »