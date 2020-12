Mikel Arteta a doublé la décision d’Arsenal de garder David Luiz sur le terrain contre les Wolves après avoir été blessé à la tête.

Mais admet que les substituts de commotion cérébrale, comme ils l’ont fait au rugby, donneraient aux médecins plus de temps pour prendre les bonnes décisions.

Luiz s’est affronté dimanche avec Raul Jimenez des Wolves, ce dernier nécessitant une attention immédiate à l’hôpital après avoir subi une fracture du crâne.

Le défenseur des Gunners, Luiz, a été blessé à la tête et, après avoir été évalué par le personnel médical d’Arsenal, a été jugé apte à continuer à jouer.

La décision a été critiquée, certains suggérant qu’il était dangereux pour Luiz de continuer à jouer avec du sang coulant à travers un bandage sur la tête.

Luiz a finalement été enlevé à la mi-temps pour Rob Holding, bien qu’en raison de préoccupations concernant la coupure, pas à cause d’une commotion cérébrale.

Pour défendre la décision d’Arsenal, Arteta a déclaré: «Certaines personnes peuvent avoir la perception qu’il aurait dû continuer ou non.

« Heureusement, nous avons l’une des principales autorités [on concussion] dans ce pays, qui est Gary O’Driscoll, qui est notre médecin et a une grande expérience, non seulement dans le football mais aussi dans le rugby.