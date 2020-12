Mikel Arteta dit que Gabriel Martinelli est sur le point de revenir du côté d’Arsenal mais qu’il ne jouera pas contre Everton ce week-end.

L’attaquant brésilien n’a pas joué pour les Gunners depuis mars après s’être blessé au genou à l’entraînement avant le Project Restart en juin.

Martinelli, 19 ans, avait connu une saison remarquable jusqu’à ce point, marquant 10 fois en 26 apparitions dans toutes les compétitions.

Mais malheureusement, son rétablissement n’est pas tout à fait là où il doit être pour figurer dans l’affrontement de samedi avec les Toffees.

S’exprimant avant le voyage à Goodison Park, Arteta a déclaré: « Gabriel Martinelli est très proche d’être disponible et apte à faire partie de nous également, ce qui est une excellente nouvelle. »

Le patron d’Arsenal tient cependant à ce que le jeune revienne dans ses rangs et a salué l’attitude de Martinelli.

« Gabi est un pur enthousiasme, énergie, conviction, charisme et objectifs. Et c’est lui », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse. «Il est autour du terrain d’entraînement et il est autour de nos séances d’entraînement et l’énergie est différente parce qu’il parcourt 100 miles par heure.

«Il a cette passion et sa façon de jouer et il est une menace.