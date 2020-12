Mikel Arteta d’Arsenal dit qu’il adore être dans la gestion du football, bien qu’il ait décrit sa première année à l’Emirates Stadium comme l’une des années les plus difficiles de l’histoire du club.

L’entraîneur espagnol célèbre son premier anniversaire en tant que manager d’Arsenal dimanche, un jour après leur affrontement en Premier League contre Everton à Goodison Park.

Arteta a déclaré que les changements structurels au cours des 12 derniers mois avaient ébranlé les fondations du club, et alors qu’il guidait l’équipe vers les triomphes de la FA Cup et du Community Shield, la récente crise a mis sa position sous surveillance.

«Quand vous arrivez dans un club qui traverse ce que nous avons dans un an et en plus de cela, nous avons une pandémie qui affecte l’ensemble de l’industrie… faire votre profession est encore plus difficile», a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse.

«En même temps, je vous dis que j’aime ce que je fais et je me sens tellement chanceux et privilégié d’être dans ce club de football.

«Le point culminant de l’année, ce sont les deux trophées… Cela aurait pu être une année vraiment positive, mais la forme récente de la Premier League a fait oublier ce que nous avons fait cette année. Nous devons accepter que notre forme n’a pas été assez bonne. »

Arsenal est sans victoire lors de ses six derniers matchs de championnat et se retrouve 15e du tableau avec 14 points.

Arteta, cependant, est convaincu qu’il a toujours le soutien total du conseil d’administration.

« Vous avez besoin de résultats, mais après une grande secousse, nous devons trouver la stabilité », a déclaré Arteta. «Nous avons besoin de temps, nous savions tous que – du moins les gens qui ont pris la décision avec moi de démarrer ce nouveau projet – cela allait prendre du temps.