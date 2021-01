Le défenseur d’Arsenal Sead Kolasinac a rejoint Schalke 04 en prêt pour le reste de la saison, l’entraîneur Mikel Arteta ayant déclaré jeudi que davantage de joueurs seraient susceptibles de partir en prêt alors qu’ils visaient à réduire leur grande équipe.

Kolasinac, signé de Schalke en 2017, n’a fait qu’une seule apparition en championnat cette saison et a été principalement utilisé dans des compétitions de coupe telles que la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue.

« Il y a beaucoup de joueurs qui vont être prêtés… c’est la priorité pour le moment parce que nous ne pouvons pas maintenir les chiffres que nous avons dans certaines positions », a déclaré Arteta aux journalistes avant le voyage de samedi à West Bromwich Albion.

«Nous cherchons à faire cela. Et puis nous verrons si nous avons les bonnes opportunités dans les postes pour lesquels nous avons besoin de plus d’aide, nous travaillons avec le club pour essayer d’y répondre.

«Nous avons eu quelques conversations autour de quelques joueurs et pour savoir si nous pouvons trouver des prêts.»

Arteta a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’arrêter temporairement la saison après que la flambée des infections dans la ligue ait conduit à l’annulation d’un troisième match mercredi.

Fulham a demandé que leur match à Tottenham Hotspur soit reporté en raison d’une épidémie au club, deux jours après l’annulation du match de Manchester City à Everton.

Le patron de West Brom, Sam Allardyce, voulait une pause dans la saison pour agir comme une «coupure de circuit», mais Arteta, qui a contracté le virus en mars, a déclaré que l’émission devait continuer.

« Tous les protocoles que nous avons en place, tout ce que nous faisons autour du terrain d’entraînement (et) les matches, le fait que nous jouions notre jeu à l’extérieur, cela minimise beaucoup le risque », a déclaré Arteta.

«Nous allons avoir plus de restrictions je pense, nous allons avoir plus de tests pour essayer d’être aussi efficaces qu’avant et nous verrons. Mais je pense que cela fonctionnera et je pense que nous pouvons continuer à le faire.