Mikel Arteta a admis que la recherche estivale d’Arsenal pour un nouveau gardien de but ne s’était pas déroulée comme prévu, car l’avenir du buteur de secours Alex Runarsson était plongé dans le doute.

Les Gunners ont décidé de signer l’ancien gardien de Dijon après avoir permis au héros de la FA Cup Emiliano Martinez de partir pour Aston Villa.

Arteta avait tenu à garder Martinez mais n’a pas été en mesure d’offrir l’action régulière argentine avec Bernd Leno son n ° 1.

Mais maintenant, il semble que Runarsson n’était pas le choix idéal pour remplacer Martinez, car Arteta a révélé que le club était prêt à laisser l’international islandais en prêt ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé si les Gunners avaient répondu à des offres pour Runarsson, Arteta a répondu: « Il n’y a encore rien.

« Nous évaluons ce qui va se passer avec les trois postes, les discussions que nous avons eues cet été avec Edu et le club étaient un peu différentes de ce qui s’est réellement passé en raison du mercato et de la situation qui s’est développée avec Emi à la fin. du jour.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour faire ce que nous voulions vraiment faire et nous avons décidé d’évaluer la situation maintenant dans cette fenêtre, ce que nous essayons de faire, et nous prendrons une décision sur la manière dont nous voulons aller de l’avant. à ces trois postes dans la zone des gardiens de but. «

Selon un rapport de L’athlétique , Runarsson a toujours été considéré comme le n ° 3 d’Arsenal, bien qu’il ait fourni le soutien principal à Leno jusqu’à présent cette saison.