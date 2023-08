Arteta défend l’affichage de Havertz au milieu des frustrations des fans d’Arsenal

Mikel Arteta a soutenu Kai Havertz pour vaincre les supporters d’Arsenal après une autre performance modérée lors du match nul 2-2 de samedi contre Fulham.

La recrue estivale de Chelsea, d’une valeur de 67,5 millions de livres sterling, a eu le moins de touches (22) parmi tous les joueurs de champ d’Arsenal en première mi-temps et a été remplacée à la 56e minute alors que son équipe était menée 1-0 à l’Emirates Stadium.

L’équipe d’Arteta a répondu au but d’Andreas Pereira à la première minute avec deux buts en trois minutes. Bukayo Saka a égalisé avec un penalty et le remplaçant Eddie Nketiah a donné l’avantage à Arsenal avant que Calvin Bassey ne soit expulsé pour Fulham à sept minutes de la fin.

Cependant, le but de João Palhinha à la 88e minute a permis aux visiteurs de récupérer un point, mais Arteta a minimisé ce qui semblait être une frustration des supporters locaux face à la performance inefficace de Havertz – notamment lorsqu’il a perdu le ballon peu de temps avant son remplacement.

« J’ai vu une action lorsqu’il jouait à l’envers et il aurait pu se retourner », a déclaré Arteta aux journalistes.

« C’est davantage, je pense, les exigences de tout le monde de jouer vers l’avant et d’avoir un impact sur le match dans le dernier tiers parce que nous avions l’urgence de gagner. »

Lorsqu’on lui a demandé si Havertz – sans but ni passe décisive en trois apparitions à ce jour – gagnerait le soutien des fans d’Arsenal, Arteta a répondu : « Oui, je pense que oui. Je pense qu’il a déjà fait de très bonnes choses.

« Aujourd’hui, c’était dur à certains moments. Il est entré dans de bonnes zones et le ballon n’est pas arrivé. Dans beaucoup de situations, il aurait déjà dû marquer beaucoup de buts cette saison. C’est ce qui manque ici. »

Arteta a insisté sur le fait que son équipe en avait fait assez pour gagner le match malgré une performance décousue et la concession de deux mauvais buts.

« La façon dont l’équipe a joué, la façon dont l’équipe génère, dans tout autre sport, vous gagnez avec 100 points de différence », a-t-il ajouté. « Mais c’est le football, nous faisons match nul et nous avons concédé deux très, très mauvais buts aujourd’hui. C’est la différence. En Premier League, lorsque vous donnez autre chose, vous allez être puni. Nous l’étions aujourd’hui.

« Les remplaçants ont fait une énorme différence, un grand impact, j’ai adoré la détermination et la confiance qu’ils ont apporté à l’équipe. Nous avons fait la chose la plus difficile, mener 2-1. Ensuite, vous devez défendre la surface avec votre vie, vous Je ne peux pas encaisser de but après tout ce que nous avons fait. Nous aurions dû en marquer cinq, six, sept, je ne sais pas.