Mikel Arteta dit que la priorité d’Arsenal pour la fenêtre de transfert de janvier est de réduire les effectifs de leur équipe.

Les Gunners ont pu décharger Emiliano Martinez et Henrikh Mkhitaryan sur des contrats permanents en septembre, tandis qu’un mois plus tard, Matteo Guendouzi et Lucas Torreira sont partis en prêt.

Mais l’homme oublié Mesut Ozil est resté aux Emirats avec Shkodran Mustafi et Sead Kolasinac, qui ont à peine joué en Premier League cette saison.

Arsenal a été lié à un prêt pour le meneur de jeu du Real Madrid Isco le mois prochain, mais tout d’abord, le directeur technique Edu tentera de lever des fonds en transférant ceux qui sont excédentaires.

« Nous avons une grande équipe et nous le savions. Beaucoup de choses qui auraient dû se passer cet été, nous ne pouvons pas accomplir pour différentes raisons », a déclaré Arteta avant le déplacement de samedi à West Brom.

« Il y a des joueurs qui vont être prêtés et partir et c’est la priorité pour le moment.

« Nous ne pouvons pas maintenir les chiffres que nous avons dans certains postes et nous cherchons à le faire, et ensuite nous verrons si nous avons la bonne opportunité dans les postes où nous avons besoin de plus d’aide. »

Arteta a été interrogé sur des rapports suggérant que Kolasinac était proche d’un déménagement à Schalke, mais il a répondu: « Il y a des conversations autour de quelques joueurs et si nous pouvons trouver des prêts.