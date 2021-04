Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a qualifié la forme à domicile de son équipe de « terrible, inacceptable » après avoir chuté à une défaite 1-0 en Premier League contre Everton vendredi pour prendre encore plus de retard dans la course au football européen la saison prochaine.

Arsenal a eu beaucoup d’occasions en seconde période et une décision de pénalité annulée par VAR avant qu’un but contre son camp du gardien Bernd Leno n’ait offert aux visiteurs les trois points alors que les Gunners perdaient pour la septième fois à domicile en championnat cette saison.

« Nous étions la meilleure équipe. Nous manquions d’occasions nettes et d’avance dans le dernier tiers. Ils sont très bien organisés, mais nous avons concédé le but au mauvais moment », a déclaré Arteta, dont l’équipe neuvième est à neuf points. au large des spots européens.

L’Espagnol a également tiré sur les officiels du match, qui ont d’abord accordé une pénalité pour un voyage sur Dani Ceballos, mais ont ensuite annulé la décision lorsque VAR a constaté que Nicolas Pepe était hors-jeu dans la préparation quelques 15 secondes plus tôt.

« Cela se construit et ça suffit », a déclaré Arteta frustré à Sky Sports. «Et aujourd’hui, pour être honnête, j’en ai assez. Nous en avons beaucoup et personne ne nous explique. Quand ils expliquent et ensuite ils disent ‘désolé, c’était une erreur’ mais malheureusement cela affecte beaucoup de gens, cela affecte notre travail et surtout notre club de football.

« Interdire une pénalité 15 secondes avant – [we had] huit ou neuf touches [after Nicolas Pepe was offside] – Je l’ai vu 10 fois et je ne comprends pas. Cela peut être pris comme ils le souhaitent. Contrôle zéro. Quelqu’un doit expliquer cela. «

Le match a été éclipsé par les protestations des fans d’Arsenal avant le match. Les partisans se sont réunis dans le hall du stade plus de deux heures avant le coup d’envoi pour protester contre le rôle du propriétaire américain Stan Kroenke dans le projet raté de la Super League, frappant des écrans métalliques au-dessus du box-office principal, allumant des fusées éclairantes, déclenchant des feux d’artifice et scandant « Nous voulons Kroenke dehors » et « Nous voulons que notre Arsenal revienne. »

Malgré l’atmosphère hostile, Arteta a déclaré que les manifestations n’avaient aucun impact sur le résultat sur le terrain.

« Nous savions que cela se produisait. Nous savions que nos fans allaient exprimer leurs sentiments et nous avons fait des préparatifs dans cet esprit. Ce n’est pas une excuse », a-t-il déclaré.

«Nous avons perdu le match car à la fin, nous devions définir le jeu dans les moments cruciaux. Nous avions les ouvertures, pas les chances claires que nous voulions, nous concédions un but contre son camp et quand nous avons gagné le droit de marquer, avec les décisions , le pouvoir a été enlevé. «

L’entraîneur d’Everton, Carlo Ancelotti, était ravi de mettre fin à l’attente de 25 ans de son équipe pour une victoire à Arsenal, et également heureux de marquer une séquence de cinq matchs sans victoire en championnat.

« Il [winning at Arsenal] est un cadeau incroyable pour nos supporters. Une bonne performance – pas top, mais solide. Nous avons essayé de jouer si possible et nous avons eu la chance de marquer un but », a déclaré Ancelotti.

« Enfin, je peux dire que nous sommes de retour. Nous avons eu un moment difficile avec beaucoup de blessures, mais cette victoire nous donne plus de motivation pour les prochains matchs », a-t-il ajouté avec son équipe à un point de Liverpool, septième et trois quatrième. -placé Chelsea.

