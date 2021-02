L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a exhorté les entreprises de médias sociaux à lutter contre les abus en ligne et a souligné les effets néfastes qu’ils ont sur les joueurs.

Marcus Rashford faisait partie des nombreuses stars de la Premier League à avoir été victimes d’abus racistes cette semaine après les matchs et il a déclaré que son expérience était un exemple de «l’humanité et des médias sociaux à son pire».

Les coéquipiers de l’attaquant de Manchester United Anthony Martial et Axel Tuanzebe ont également été visés en plus de Reece James de Chelsea et Alex Jankewitz de Southampton.

La Football Association et la Premier League ont condamné les abus et le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que le gouvernement du Royaume-Uni était « disposé à prendre les mesures législatives les plus dures » sur les sociétés de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter.

« Il existe toutes sortes d’abus différents et je pense qu’il faut les éradiquer complètement », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse jeudi.

«Je pense que les médias sociaux ont une grande responsabilité à cet égard parce que vous parlez de la santé mentale des joueurs et des gens du public et de leur degré d’exposition.

«Je suis ouvert et ouvert pour que les gens aient leur opinion, mais pas seulement pour insulter et abuser des gens et utiliser un écran derrière un téléphone portable pour dire ce que vous voulez sur une personne que vous ne connaissez même pas.

« Cela pour moi doit être éradiqué parce que cela cause beaucoup de dégâts dans le football et les citoyens.

« Je pense donc que nous devons être vraiment forts sur ce point et je pense que vous avez un grand rôle à jouer pour nous soutenir, ainsi que l’industrie, ici. »

Plusieurs joueurs d’Arsenal ont également été critiqués en ligne cette saison pour leurs performances, notamment le gardien de but Alex Runarsson, qui pourrait être en ligne pour faire ses débuts en championnat ce week-end.

Le premier choix Bernd Leno est suspendu à la suite de son carton rouge aux Wolves et Mat Ryan, un prêt signé en janvier par Brighton, est aux prises avec un problème de hanche.

Mikel Arteta d’Arsenal a déclaré qu’il fallait faire plus pour lutter contre les abus en ligne. Photo de PAUL CHILDS / POOL / AFP via Getty Images

Runarsson a été exclu de l’équipe d’Arsenal en Ligue Europa pour les huitièmes de finale, Arteta préférant inclure Ryan après une série de performances nerveuses du joueur de 25 ans, qui a rejoint le club en septembre depuis Dijon.

Arsenal avait espéré signer David Raya de Brentford après avoir permis à Emiliano Martinez de rejoindre Aston Villa dans le cadre d’un accord de 20 millions de livres sterling, mais après que cet accord se soit effondré, le club a déménagé pour Runarsson.

« Nous avions un plan sur la position du gardien de but et nous n’avons pas pu exécuter le plan comme nous le voulions pour différentes raisons », a déclaré Arteta. « Mais le rôle d’Alex était très clair dans l’équipe et cela n’a pas changé, alors il doit gagner sa chance et gagner sa place – que ce soit troisième, deuxième ou premier. [choice] en fonction de sa performance et il doit pousser pour cela.

« Oui [people have been too quick to judge] mais c’est ce à quoi vous êtes confronté lorsque vous jouez pour un grand club. Les gens s’attendent à ce que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous jouiez au plus haut niveau, et si vous ne le faites pas, vous serez critiqué.

« Vous savez que, avant de rejoindre le club, vous êtes exposé tout le temps aux critiques et, aussi, si vous réussissez vraiment bien, tout le monde sera plus élogieux que dans n’importe quel autre club. Vous devez être capable, si vous voulez jouer ici, pour gérer cette pression.

« Je pense qu’il le savait et il s’y attendait, et il doit gérer cela. Nous sommes ici pour le soutenir, il a déjà joué quelques matchs ici, il a joué de bons matchs. Il a eu un match difficile contre Manchester City. L’autre nuit [against Wolves] il est venu et je pense qu’il a bien fait.

« Il travaille très dur. Il s’intègre très bien dans le vestiaire. C’est un garçon vraiment sympa, vraiment humble, et il a besoin d’être loin de tous les commentaires et de se concentrer sur son travail, de se concentrer sur l’amélioration. Et quand il a la chance de jouer de la meilleure façon possible. «

David Luiz a également été expulsé des Wolves et Arsenal s’attend à entendre le résultat de leur appel dans les prochaines 24 heures.