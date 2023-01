Arteta d’Arsenal rejette les critiques sur le comportement de la ligne de touche

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a rejeté les critiques concernant son comportement sur la ligne de touche après avoir affronté des officiels et le patron de Newcastle United, Eddie Howe, lors du match nul et vierge de mardi aux Emirats.

Arteta était furieux dans la seconde moitié du match de Premier League après que l’arbitre n’a pas accordé de penalty à Arsenal et était également contrarié par le temps supplémentaire.

Le patron d’Arsenal a dénoncé les décisions de pénalité “scandaleuses” des officiels pendant le match, mais a déclaré qu’il ne changerait pas son comportement à l’avenir.

“J’essaie de faire de mon mieux pour ce club de football, de le défendre, de le promouvoir, de jouer avec la passion avec laquelle je pense que le jeu doit être joué”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse samedi.

“Il y a des moments – ce n’est pas la façon dont je me suis comporté contre West Ham, chaque match est spécial. Chaque manager se comporte différemment selon les circonstances.

“Vous ne pouvez pas retirer le contexte d’une situation – je ne pense pas que ce soit juste. C’est moi! Que je sois ici ou sur le terrain, c’est moi – le bon et le mauvais.

Mikel Arteta était en colère contre les officiels lors du match nul 0-0 d’Arsenal contre Newcastle United mardi. Photo de Justin Setterfield/Getty Images

“Pour être honnête, je ne l’ai pas lu [what has been said]. La critique est-elle négative ou positive, parce que la critique n’est pas toujours négative, elle peut être très positive.”

Les dirigeants de la Premier League auront à cœur de retrouver le chemin de la victoire lorsqu’ils se rendront à l’équipe de troisième niveau d’Oxford United lors du match de troisième tour de la FA Cup lundi.

Arteta a déclaré qu’il espérait que le milieu de terrain offensif Emile Smith Rowe revienne d’une blessure à l’aine.

Le joueur de 22 ans a connu une campagne en petits groupes la saison dernière avec 10 buts en championnat, mais a eu un temps de jeu limité cette saison avec seulement quatre matches de remplacement, son dernier match contre Manchester United début septembre.

“Tout d’abord, nous avons besoin qu’il soit en forme et à son meilleur, et quand nous avons cela, nous avons un joueur incroyable qui nous a beaucoup manqué ces derniers mois”, a ajouté Arteta.

“Demain, il s’entraîne bien, j’espère qu’il sera disponible pour nous donner quelque chose dans le match.

“Emile peut jouer en tant que milieu de terrain offensif, en tant qu’ailier et même en tant que neuf; je pense qu’il a déjà joué là-bas.”

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.