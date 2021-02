Le directeur d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que lui et sa famille avaient été menacés sur les réseaux sociaux et a réitéré son appel aux entreprises pour qu’elles prennent des mesures durables pour lutter contre les abus.

Les Gunners ont refusé d’ajouter des détails à la demande d’ESPN de fournir des informations supplémentaires – citant le désir de respecter sa vie privée – mais Arteta a confirmé lors d’une conférence de presse pour prévisualiser le match de Premier League de dimanche contre Leeds United auquel le club avait tenté de faire face. un incident.

« Je préfère ne pas [speak about it] mais je pense que nous sommes tous exposés à cela dans cette industrie », a déclaré Arteta.

« C’est pourquoi je préfère ne pas lire [social media] car cela m’affecterait personnellement beaucoup plus au moment où quelqu’un voudrait toucher ma famille. Parce que c’est arrivé, le club en était conscient et nous avons essayé de faire quelque chose à ce sujet. C’est tout. Nous devons vivre avec. Ça ne va pas s’arrêter demain, on le sait, mais à moyen ou long terme, pouvons-nous y faire quelque chose? C’est ce que je demande.

« Nous avons également la chance que le club soit très favorable. Nous faisons ce que nous devons faire lorsque ces choses se produisent. Mon seul objectif est simplement que cela ne se produise pas demain, mais pouvons-nous faire quelque chose à ce sujet dans le milieu pour à long terme pour protéger les personnes impliquées dans le jeu, et peut-être dans d’autres secteurs, cela se passe de la même manière. «

Des sources ont déclaré à ESPN que les clubs de Premier League sont de plus en plus frustrés par le manque de mesures significatives prises par les autorités compétentes au milieu des cas croissants de discrimination et d’abus en ligne.

Mikel Arteta n’est pas le premier manager à dire qu’il a été visé. Getty

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a déclaré cette semaine qu’il avait reçu des menaces de mort dans une lettre signée par plusieurs instances dirigeantes du football, notamment la Premier League, la Ligue anglaise de football, le football professionnel féminin et le Conseil des officiels de match de match professionnel exhortant Twitter et Facebook à « accepter leurs responsabilités. »et« allez plus loin que ce que vous avez promis ».

« Je pense que si nous lisions tout ce qui est écrit sur nous, nous devrons probablement rester au lit plusieurs jours », a déclaré Arteta. « Cela en fait partie. Je pense que c’est formidable que les gens aient la capacité et autant de plateformes et de moyens de communiquer et de donner leurs opinions.

«La seule chose que je demande, c’est d’être respectueux, tu sais? Faites-le de manière respectueuse, vous n’avez à battre personne ou à essayer de blesser qui que ce soit.

« Ouais, donnez simplement votre avis avec les meilleures intentions et quand c’est constructif, je pense que tout le monde peut accepter la critique. Cela fait partie de notre travail de le regarder et d’y réfléchir et d’y réfléchir, mais quand les gens ont juste l’intention de faire du mal, c’est à Cela devient un peu idiot à mon avis. Il s’agit simplement de trouver cet équilibre. Il y a beaucoup de points positifs, mais je pense qu’il y a des choses que nous pouvons faire mieux aussi. «

L’arbitre Mike Dean n’arbitra pas un match de Premier League ce week-end après avoir demandé une pause suite à des menaces de mort alors que plusieurs joueurs, dont le duo de Manchester United Marcus Rashford et Axel Tuanzebe et le défenseur de Chelsea Reece James, ont été ciblés cette saison.

« Nous avons parlé en interne aux joueurs et essayé de leur donner quelques conseils et essayé de les protéger autant que possible », a ajouté Arteta.

«L’incident qui s’est produit il y a quelques jours avec Mike Dean est totalement inacceptable et je pense que nous devrions tous le défendre et soutenir Mike et la communauté référente également.

« Ils ont un rôle extrêmement difficile dans la ligue en ce moment avec beaucoup de décisions clés qui affectent les équipes et les ligues d’une manière ou d’une autre, mais en même temps, ils essaient de faire de leur mieux. Ils se préparent de la meilleure façon possible et nous faisons tous des erreurs et je pense que nous devons les soutenir. «

Pendant ce temps, l’UEFA a confirmé que le 32e match retour de la Ligue Europa entre Arsenal et Benfica aura lieu au Stadio Georgios Karaiskakis au Pirée, en Grèce. La date et l’heure du coup d’envoi restent les mêmes.