Arteta d’Arsenal fait allusion à une refonte majeure de l’équipe cet été après la défaite en Ligue Europa

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a laissé entendre qu’il prévoyait une refonte majeure de leur équipe cet été.

Le club est presque certain de rater le football européen la saison prochaine pour la première fois en 25 ans après s’être écrasé hors de la Ligue Europa en demi-finale contre Villarreal tout en occupant la neuvième place de la Premier League.

Arteta conserve le soutien de hauts responsables des Emirats, mais cela n’a pas empêché une enquête sur une saison extrêmement décevante avec des fans prêts à continuer de protester contre la gestion du club par les propriétaires Kroenke Sports Enterprises.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Certains fans ont également appelé Arteta à être limogé, mais il a semblé suggérer qu’il avait fait de son mieux avec les joueurs à sa disposition.

« Ils [the fans] ont droit à leurs opinions « , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi. » Le seul moyen que je puisse prouver [myself] c’est d’avoir une équipe qui joue sur le terrain et qui les rend fiers. C’est la seule chose que je puisse faire.

« La seule chose sur laquelle je peux être jugé est de créer l’environnement nécessaire pour qu’une équipe d’élite de haut niveau puisse concourir à un niveau supérieur et mettre tout le monde en état de faire de son mieux? Et après cela, est-ce que je tire le meilleur parti de les joueurs que j’ai? Le maximum, quel que soit le niveau, est-ce que j’en tire le meilleur parti?

« C’est comme ça que je me juge et à la fin, dans le monde extérieur, comment je vais être jugé, c’est juste avec des résultats, rien d’autre. Ce que nous avons fait de bien avant, dans le passé, dans le processus … Ce n’est pas pertinent, ce n’est que ce que vous obtenez de ce résultat lorsque vous êtes sur ce terrain.

«Maintenant, c’est ainsi que nous évoluons, il y a beaucoup de choses à faire et elles ont été faites, beaucoup de changements à faire et beaucoup d’entre eux ont été faits. Il est maintenant temps d’évoluer. Pour vous faire évoluer avoir à prendre les choses pour que, quand elles sont un peu plus établies et établies, les amènent au niveau suivant. «

Mikel Arteta a été critiqué par les fans cette saison. Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Ces changements incluent l’accord d’une résiliation mutuelle des contrats avec Mesut Ozil, Sead Kolasinac et Shkodran Mustafi en janvier, trois joueurs qui, selon Arteta, étaient devenus des influences gênantes sur l’équipe.

On s’attend à ce qu’Arsenal tente d’éliminer plusieurs joueurs de la première équipe avec ESPN révélant en février qu’Hector Bellerin est susceptible de mener l’exode dans le cadre d’un accord avec Arteta, dans lequel le défenseur a accepté de rester un an de plus après avoir voulu pour passer l’été dernier.

Matteo Guendouzi, Ainsley Maitland-Niles et Eddie Nketiah font partie d’une foule d’autres joueurs de la première équipe qui seront disponibles alors que le club cherche à lever des fonds pour financer une refonte de l’équipe.

Interrogé spécifiquement sur la priorité absolue de cette «évolution» qu’il a décrite, Arteta a répondu: «Nous verrons ce qui se passera cet été.

« Il y a tellement de choses à faire parce que nous avons déjà beaucoup de joueurs en prêt et beaucoup de joueurs avec des contrats que nous devons encore trier. Cela dépendra de ce qui se passe avec beaucoup de ces joueurs et de ce que nous pouvons recruter. pour améliorer l’équipe, cela va déterminer où nous en sommes.

« Nous avons été assis toute l’année. Nous avons été en communication constante et les choses vont changer, certaines choses resteront conformes au plan que nous avions déjà et d’autres choses sortiront. Mais nous nous asseyons très, très régulièrement. pour parler de ces choses. «