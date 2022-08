Arteta d’Arsenal espère qu’Aubameyang sera chaleureusement accueilli s’il rejoint Chelsea

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré vendredi qu’il espérait que l’ancien attaquant Pierre-Emerick Aubameyang recevrait un accueil chaleureux à Londres s’il terminait de passer à son rival de Premier League, Chelsea, du club espagnol de LaLiga Barcelone.

ESPN a rapporté qu’Aubameyang est l’une des cibles de Chelsea avant la fin de la fenêtre de transfert, quelques mois seulement après sa sortie acrimonieuse d’Arsenal après une période au cours de laquelle il a été démis de ses fonctions de capitaine pour des problèmes disciplinaires et exclu de l’équipe.

– Carnet : Chelsea chasse trois signatures majeures

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Les détails de l’ancien international gabonais Aubameyang voyageant à Barcelone sans la permission d’Arsenal sont apparus lors des docuseries d’Amazon Prime qui couvraient la campagne 2021-22 de l’équipe, mais Arteta a cherché à tirer un trait sur la question.

“Cela fait longtemps que cela n’est pas arrivé. Je ne peux pas revenir en arrière à chaque fois qu’il y a une série”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le choc de samedi en championnat avec Leicester City.

“J’ai fait mes commentaires à ce sujet. Ce qui a été fait a été de défendre le club et de le mettre dans la meilleure position possible.

Mikel Arteta et Pierre-Emerick Aubameyang avaient une relation tendue à Arsenal. Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

“Auba est un joueur exceptionnel. Il a tant fait pour nous. J’espère qu’il sera bien accueilli [if he returns] car il le mérite.”

Arteta s’est dit satisfait de la façon dont le défenseur Kieran Tierney s’était remis d’une blessure au genou la saison dernière qui avait nécessité une intervention chirurgicale.

“Il a joué 15-20 minutes [in the 2-0 victory over Crystal Palace] le week-end dernier et a bien fait”, a déclaré Arteta. “Il a l’air en parfait état maintenant et prêt à partir.”

Mais l’ailier Reiss Nelson fait face à un sort après avoir subi un problème musculaire.

“Il a ressenti quelque chose à l’entraînement”, a ajouté Arteta. “Le docteur est venu avec de mauvaises nouvelles. J’espère qu’il reviendra bientôt.”