Arteta d’Arsenal dénonce des pénalités “scandaleuses” lors d’un match nul

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fustigé ce qu’il a qualifié de deux pénalités “scandaleuses” non accordées à son équipe alors que les dirigeants de la Premier League étaient frustrés lors d’un match nul et vierge avec Newcastle United mardi.

Le tirage au sort était la première fois qu’Arsenal perdait des points à l’Emirates Stadium cette saison alors qu’il manquait l’occasion d’avoir 10 points d’avance sur Manchester City, deuxième.

Arteta a exprimé sa colère sur la ligne de touche après qu’Arsenal se soit vu refuser un penalty dans le temps d’arrêt lorsque le ballon a heurté le bras du défenseur de Newcastle Jacob Murphy dans la surface. Arsenal a également eu un appel de pénalité plus tôt annulé par l’arbitre Andy Madley lorsque Dan Burn a tiré le maillot de Gabriel dans un corner.

“Je suis vraiment fier de la façon dont nous avons joué, de la façon dont nous avons dominé le jeu, de l’approche que nous avons eue depuis le début”, a déclaré Arteta.

“Il nous manquait cette étincelle dans le dernier tiers pour trouver cette ouverture, pour trouver le bon moment une passe supplémentaire et un peu la qualité de finition. Mais nous avons eu beaucoup de situations dans et autour de la surface pour faire mieux et puis il y en a eu deux peines scandaleuses.”

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, exprime sa colère au quatrième officiel lors du match nul de mardi avec Newcastle. Marc Atkins/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus lésé par l’appel de la pénalité tardive en particulier, Arteta a répondu: “Les deux, ce n’est pas particulier. C’est une pénalité ou pas une pénalité et ce sont les deux pénalités.”

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, avait cependant un point de vue différent et a ajouté qu’il n’y avait aucun problème entre lui et Arteta malgré les deux s’affrontant sur la ligne de touche alors que les esprits débordaient dans les dernières minutes.

“De toute évidence, à ce stade du jeu, vous pensez s’il vous plaît non, les gars ont tellement donné”, a-t-il déclaré à Sky Sports. « Cela aurait été une parodie pour nous.

“Je ne pensais pas que c’était une pénalité juste à cause de la proximité, mais on ne sait jamais. Moi et Mikel, c’était bien.”

Manchester City, qui occupe un point au-dessus de Newcastle, troisième, avec deux matchs en moins, aura désormais la chance de réduire l’avance d’Arsenal à cinq points lors de sa visite à Chelsea jeudi.

Pourtant, malgré la fin d’une série de sept victoires consécutives à domicile dans la ligue pour commencer la saison, Arteta a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas que le résultat de mardi était un cas de deux points perdus.

“Ce n’est pas ça, ce n’est pas une question de sensation”, a-t-il déclaré. “Je pense que l’équipe était au top. Nous le cherchions vraiment, nous le voulions vraiment.

“Vous pouviez voir que l’équipe mettait tout en œuvre pour prendre les trois points. Il nous manquait cela dans le dernier tiers et nous manquions de grandes décisions.”