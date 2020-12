Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’attend à ce que David Luiz soit apte pour le derby du nord de Londres dimanche contre Tottenham et a défendu les protocoles du club pour faire face à la blessure à la tête de l’arrière central contre les Wolves.

Luiz a été blessé lors d’un affrontement avec Raul Jimenez, qui s’est ensuite rendu à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale sur une fracture du crâne, lors de la première moitié de la défaite 2-1 de dimanche à l’Emirates Stadium.

Le joueur de 33 ans a été soigné et autorisé à continuer uniquement pour que le sang suinte à travers un bandage enroulé autour de son front avant d’être remplacé à la mi-temps.

Arsenal a insisté sur le fait que toutes les directives concernant les incidents de commotion cérébrale étaient suivies et a salué l’influence du médecin du club Gary O’Driscoll, qui a précédemment été président du groupe des médecins de la Premier League et a été un conseiller clé dans la formulation de recommandations sur le protocole des blessures.

« Certaines personnes peuvent avoir l’impression qu’il aurait dû continuer ou non », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse mercredi.

<< Heureusement, nous avons l'une des principales autorités de ce pays [on concussion], qui est Gary O'Driscoll - qui est notre médecin et a une grande expérience, non seulement dans le football mais aussi dans le rugby.

« Et il sait exactement quoi faire. Il a fait tous les tests, il a suivi tous les protocoles et nous étions très à l’aise avec lui. [Luiz] pour continuer à jouer.

«Mais de toute évidence, vous devez prendre une décision en une minute, quand quelqu’un saigne, quand vous avez à côté de vous quelqu’un avec une commotion cérébrale massive – dont la vie est menacée.

«C’est peut-être un moment où nous pouvons penser pour donner un peu plus de temps à ces personnes et utiliser une substitution temporaire, par exemple, si nous ne voulons pas nous retrouver dans ces postes.

« Mais ce que je peux te dire c’est tout [on Sunday] a été fait de la bonne manière. Le seul objectif ici est de protéger le bien-être du joueur et c’est tout. «

Les substituts de commotion cérébrale devraient être testés en Premier League dès la nouvelle année, la Football Association étant prête à introduire les mêmes mesures en FA Cup une fois qu’elles seront approuvées par l’International Football Association Board, dont la prochaine réunion aura lieu le décembre. 16.

« Si vous avez le moindre doute, à tout moment et que vous avez besoin de deux ou cinq minutes supplémentaires pour vérifier quelqu’un, peut-être pouvons-nous y réfléchir », a ajouté Arteta.

« Après cinq minutes, vous devez prendre une décision pour trouver un sous-marin, le joueur vous pousse vraiment, il parle de tout, David posait constamment des questions sur Raul, il est allé voir Raul, il était totalement conscient de la situation, le joueur veut continuer à jouer et le médecin doit cocher toutes les cases nécessaires pour être certain que le joueur peut continuer. «

David Luiz d’Arsenal a été remplacé à la mi-temps après le choc des têtes. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Luiz jouera contre les Spurs si la cicatrice guérit correctement et s’il est à l’aise pour diriger le ballon, tandis que le milieu de terrain Thomas Partey pourrait également faire un retour surprise dans l’équipe malgré une blessure à la cuisse.

Arteta a déclaré dimanche que Partey pourrait « manquer quelques matchs » mais que le pronostic s’est amélioré depuis, bien que le joueur de 27 ans fasse face à un autre scan et s’entraîne seul loin du groupe de la première équipe.

Arsenal subit une pression croissante pour obtenir un résultat positif avec Tottenham en tête du classement alors qu’ils languissent de huit points à la dérive à la 14e place.

L’équipe n’a marqué que 10 buts en 10 matchs et a passé plus de sept heures sans marquer en jeu ouvert, ce qui a soulevé des questions sur l’approche conservatrice d’Arteta.

« Pour moi, le rêve que j’ai avec l’amour que j’ai pour ce club de football, c’est d’atteindre le niveau que ce club mérite et de construire un projet, mais croyez-moi, cela prend du temps et pas un mois ou trois mois », Arteta a déclaré en réponse à la critique.

« C’est du temps, du temps et du temps, et beaucoup de bonnes décisions et beaucoup de soutien. C’est là que nous en sommes et je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre jusqu’au bout parce que je crois que nous pouvons fais le.

« Nous traversons des périodes difficiles, nous verrons qui répond, qui ne le fait pas et comment nous réagissons en tant que club à différentes périodes, et comment nous restons unis lorsque les choses ne vont pas bien. Quand les choses vont bien, c’est facile. .

«Tout le monde veut être là sur les premières pages, à la télévision pour célébrer, faire partie de quelque chose, mais malheureusement, pour le moment, nous ne sommes pas si bons et les lignes sont vraiment minces. Nous devons être vraiment humbles et comprendre que ces sont des lignes fines, mais si nous le faisons, nous pouvons affronter n’importe quelle équipe et nous l’avons montré.