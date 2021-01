Arsenal aurait décidé de ne pas faire un geste pour le meneur de jeu du Real Madrid Isco.

C’est parce qu’ils ont été impressionnés par la forme récente du jeune Emile Smith Rowe.

Le joueur de 20 ans a très impressionné ces dernières semaines après avoir eu une série de matchs, à commencer par les trois récentes victoires d’Arsenal contre West Brom, Chelsea et Brighton.

On pensait qu’Arteta était un grand partisan d’Isco et aurait adoré prendre le joueur de 28 ans s’il était devenu disponible, mais AS affirme qu’il pense maintenant que ce serait une décision inutile après l’émergence de Smith Rowe.

Arteta a été très élogieux de la performance de Smith Rowe plus tôt cette semaine, insistant sur le fait qu’il est exactement le genre de joueur dont le club a besoin à ce stade.

« C’est un joueur que j’ai vraiment aimé depuis le premier jour où je l’ai regardé », a déclaré le manager d’Arsenal plus tôt cette semaine.

«Juste la façon dont il bouge, à quel point il est intelligent avec les postes qu’il prend et son rythme de travail – ne sous-estimez pas cela.

«Il travaille très dur pour l’équipe et il a eu une très grave blessure cette année et ne s’est pas vraiment entraîné avec nous.