Mikel Arteta est convaincu que la « signature principale » d’Arsenal, Thomas Partey, aidera le club à changer les choses dans la seconde moitié de la saison.

Les Gunners ont signé Partey le dernier jour du mercato estival, mais le talentueux milieu de terrain a été entravé par des blessures cette saison.

Arsenal a eu du mal sans le Ghanéen, et les Gunners pataugent en 11e malgré avoir remporté leurs trois derniers matches de championnat sur le rebond.

Arteta devrait plonger ses orteils sur le marché des transferts en janvier, mais l’Espagnol a suggéré qu’il n’en aurait pas besoin car le retour de Partey sera comme une nouvelle signature.

« Nous sommes en janvier et je pense qu’il a disputé deux matchs et demi. C’est tout et il était notre signature principale. Il nous manquait », a déclaré Arteta après la victoire d’Arsenal sur West Brom.

« Il apporte quelque chose de différent à l’équipe, c’est un joueur avec un énorme talent. Mais aussi quelqu’un qui peut transformer l’équipe comme nous le voulons.

« C’est génial si nous pouvons l’avoir, le garder en bonne santé et je pense qu’il contribuera de manière très positive. Il a fait la plupart des entraînements ces derniers jours.

« Il se sent bien et nous allons l’évaluer. Il a besoin de deux ou trois bonnes séances supplémentaires pour voir s’il est à 100% OK pour jouer. Et si c’est le cas, une excellente nouvelle pour nous. »