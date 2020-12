Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a averti Pierre-Emerick Aubameyang que « personne n’est imparable » mais a soutenu l’attaquant pour surmonter sa récente baisse de forme.

Le capitaine d’Arsenal n’a marqué que deux buts en Premier League toute la saison et était une fois de plus une figure périphérique alors qu’il s’est effondré pour une défaite 2-0 lors du derby du nord de Londres dimanche à Tottenham Hotspur.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Aubameyang ne devrait pas participer au dernier match du groupe B de la Ligue Europa d’Arsenal à Dundalk jeudi soir, étant donné qu’ils ont déjà obtenu la première place, mais lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait à jouer contre le joueur de 31 ans dans la Ligue quoi qu’il arrive, Arteta a répondu: «Personne n’est imparable à la fin de la journée.

« Il faut trouver les bons joueurs pour gagner des matchs de football, mais nous ne pouvons pas oublier ce qu’Auba a fait pour ce club et ce qu’il a fait ces derniers mois, pas il y a des années. Et aussi parce que je vois comment il s’entraîne, comment il se comporte. et combien il veut renverser la situation.

« Quand je vois ce type de faim, je reste un fervent partisan d’un joueur lorsqu’il est établi dans l’équipe et les performances qu’il a fournies. Aujourd’hui et cette semaine, la réponse que j’ai vue des joueurs et la réaction que j’ai vue des joueurs après le match, je ne peux pas être plus fier.

«Je sais à quel point c’est difficile pour tout le monde en ce moment après avoir perdu le derby, vous pouvez être complètement à terre et j’ai vu une équipe complètement différente qui veut se battre, qui est unie, qui a une grande croyance en ce qu’elle essaie de faire et ils veulent le faire eux-mêmes et se pousser de plus en plus fort.

« Auba était l’un des principaux gars là-bas et aujourd’hui il marchait [around] le lieu avec une énergie qui ne serait pas associée à une équipe ou à un joueur qui souffre en ce moment et c’est pour moi la façon dont nous devons l’aborder. «

Arteta a également confirmé que Thomas Partey sera mis à l’écart pour « les prochains matches » après avoir subi une blessure à la cuisse à Tottenham.

Partey devait à l’origine rater le match avec un problème similaire subi contre Aston Villa le 8 novembre, mais a été poussé à revenir à l’action, pour boiter avant la mi-temps de la préparation avant que les Spurs ne marquent leur deuxième but.

Arteta a fourni une mise à jour tout en défendant sa décision de jouer le milieu de terrain au stade Tottenham Hotspur.

« Il s’est blessé dans la même zone », a déclaré Arteta. « Pas exactement au même endroit, mais semblable à ce qu’il était avant.

« Nous IRM [scanned] lui hier. Il y avait une blessure là-bas et il manquera les prochains matchs. Il a incroyablement bien fait. Il était très confiant.

« Nous l’avons testé trois fois. Il n’avait aucun symptôme à ce sujet. Mais dans le football, vous avez beaucoup d’actions imprévisibles et il est allé au sol, son genou est resté coincé. Après, il a besoin de s’étirer et de se lever. Immédiatement, il a mis un beaucoup de stress dans un domaine similaire et il l’a ressenti à nouveau.

« Après avoir été dit, il était un peu trop tôt [to play Partey]. Je ne pense pas que c’était parce qu’il était tout à fait bien pour jouer. «