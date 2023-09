Arteta : Arsenal a utilisé « 43 formations différentes » contre Man City

Mikel Arteta a déclaré qu’Arsenal avait utilisé « 43 formations différentes » contre Manchester City le mois dernier, rejetant les critiques concernant ses changements tactiques en début de saison.

Après avoir battu City pour lever le Community Shield aux tirs au but, Arsenal a pris sept points sur neuf possibles jusqu’à présent, mais n’a pas semblé convaincant lors des victoires contre Nottingham Forest et Crystal Palace avant de concéder tard pour faire match nul 2-2 avec Fulham le week-end dernier.

Arteta a utilisé le milieu de terrain Thomas Partey à l’arrière droit et a débuté avec le défenseur central Jakub Kiwior à l’arrière gauche pour tenter de déclencher une nouvelle amélioration dans une équipe qui a rapproché City du titre de Premier League la saison dernière.

Cependant, la nouvelle recrue Kai Havertz a fait un début timide et le manque général de fluidité de l’équipe a conduit à affirmer qu’Arteta devrait simplifier son plan de match pour la visite de Manchester United dimanche, mais l’Espagnol s’est défendu en faisant une analogie avec le système routier de Londres.

« Je pense que nous discutons des formations d’une manière différente », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse de vendredi. « L’autre jour, il y avait 36 ​​formations différentes dans le match [against Fulham]. Contre Manchester City 43. Je ne sais pas de quelle formation on parle. Pour moi, c’est peut-être quelque chose de très différent de votre apparence.

« J’ai joué différemment contre Manchester City et il y avait 43 formations différentes. Chaque matin, je viens de chez moi à Colney. Parfois, je pars à six heures et je dois aller au pare-brise parce qu’il est glacial.

Mikel Arteta lance une défense de sa tactique avant le choc d’Arsenal avec Manchester United. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

« À six heures normalement, je prends Finchley Road, puis l’A21 parce que c’est plus rapide. Maintenant, Finchley Road roule à 20 miles par heure donc parfois je prends une porte arrière. Mais ensuite je prends la M25. Mais selon si c’est une école rouler, je prends une sortie.

« S’il est sept heures passées, je prends une autre sortie et ensuite je pars. Un jour, j’ai un pneu crevé, que dois-je faire ? Peut-être que je dois le remplacer parce qu’il y a un garage là-bas. Chaque match est donc une histoire différente. les gars. Une autre histoire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était tenté de revenir dans l’équipe qui a connu tant de succès la saison dernière, Arteta a répondu : « Je ne peux pas faire ça. J’ai différents joueurs. Je ne peux pas faire ça. [Oleksandr] Zinchenko a été blessé, Granit [Xhaka] n’est pas là, comment puis-je faire ça.

« À moins que nous ne les ramenions. Je pense que cela n’arrivera pas. C’est différent et ça va être différent et l’énergie va être différente et c’est parce que c’est une saison différente. C’est la beauté de la chose. La beauté de la chose. » C’est ce que j’apprécie le plus, ce qui est nouveau. Nous pouvons encore faire beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup de choses. Faisons-le. «

Arteta a également déclaré qu’il était peu probable qu’Arsenal fasse d’autres signatures avant la date limite de transfert de vendredi soir, après avoir admis que la recherche par le club d’un remplaçant pour Jurriën Timber était compliquée par l’incapacité de laisser partir plusieurs joueurs marginaux.

Timbers est susceptible de rater le reste de la saison après avoir subi une opération au genou et Arteta avait précédemment laissé entendre qu’ils pourraient entrer sur le marché, mais au lieu de cela, ils passent la journée limite à tenter d’obtenir plusieurs départs, dont Rob Holding, Albert Lokonga, Nicolas Pépé et Cedric Soares.

Arsenal a conclu un accord de 4 millions de livres sterling avec Palace for Holding qui devrait être conclu avant la fermeture de la fenêtre, tandis que Lokonga pourrait rejoindre Luton Town en prêt et Arteta a suggéré que les mains du club étaient liées après avoir dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour Timber, Havertz, Declan Rice et David Raya.

« Personne d’autre n’entre », a-t-il déclaré. « Nous ne nous y attendons pas. C’est ce que je peux dire. « Pour moi. [today is] serein. Je n’ai pas besoin de faire beaucoup plus de travail. C’est plutôt toute l’équipe de recrutement, Edu et les garçons essaient de finaliser quelques choses encore aujourd’hui, [outgoings].

« Nous avons fait beaucoup de choses et avons également eu un peu d’incertitude avec certains joueurs, nous avons donc dû être très prudents et trouver des alternatives. Parfois, vous voulez faire tout ce qui est nécessaire, mais parfois ce n’est pas possible et nous devons nous adapter. » Nous ne pouvons pas acheter trois joueurs supplémentaires et si quelqu’un d’autre se blesse à long terme, faire autre chose. Ce n’était tout simplement pas possible. «