Artésunate : l’histoire épique de notre meilleur médicament contre le paludisme, expliquée

Parlons de l’artésunate.

Ce médicament est désormais le traitement standard recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour le paludisme grave. Ce n’est qu’en 2011 qu’il a officiellement remplacé l’ancien traitement, la quinine, que vous connaissez peut-être mieux comme la chose dans l’eau tonique qui rend les G&T délicieux. Artesunate fait partie d’une classe d’antipaludéens développés dans le cadre du Projet 523, un effort lancé par les dirigeants chinois Zhou Enlai et Mao Zedong au milieu de la Révolution culturelle en faveur du dirigeant nord-vietnamien Ho Chi Minh.

Ho était au milieu d’une guerre de guérilla brutale avec les Américains, et ses soldats tombaient malades et mouraient du paludisme à un rythme alarmant. Il voulait une meilleure classe de traitements, mais son pays, qui combattait les Japonais, les Français, le Sud-Vietnam et les Américains depuis un quart de siècle à ce moment-là, n’avait pas exactement la main-d’œuvre ou l’argent pour les développer lui-même. . Il a donc demandé à ses camarades de Pékin de l’aider.

Tu Youyou, chimiste et expert en médecine traditionnelle chinoise, a dirigé une équipe qui a passé au peigne fin d’anciens guides médicaux à la recherche d’indices sur les composés qui pourraient combattre le paludisme. Elle a découvert que l’Artemisia annua, un type d’absinthe, était mentionnée comme combattant le paludisme dans Un manuel de prescriptions pour les urgences, écrit par le médecin chinois traditionnel du IVe siècle Ge Hong (284-346). L’équipe de Tu a développé un extrait de la plante (connu sous le nom d’« artémisinine ») qu’elle a trouvé efficace dans le traitement des cas graves de paludisme. Toute une classe de traitements, appelés « dérivés de l’artémisinine », est issue de ces travaux. Tu finira par remporter le prix Nobel de médecine 2015 pour ses réalisations.

Liu Xu, un scientifique de l’usine pharmaceutique de Guilin dans le sud de la Chine, a assisté à une réunion en 1977 organisée par le projet 523 et a entendu parler des dérivés de l’artémisinine pour la première fois. Il a commencé à expérimenter sur des rongeurs et a découvert qu’un dérivé spécifique était jusqu’à sept fois plus efficace que l’artémisinine ordinaire contre le paludisme grave. Il pourrait également être formulé sous forme de traitement intraveineux. Il est devenu connu sous le nom d’artésunate.

Le long chemin du traitement

Mais, comme le détaille un nouveau rapport du groupe de recherche Rethink Priorities rédigé par l’analyste Bruce Tsai, ce n’était que le début de l’histoire. Il a fallu des décennies pour que les découvertes de Tu et Liu se traduisent par un changement dans le traitement mondial du paludisme, une maladie qui tue encore plus de 600 000 personnes par an.

Pas plus tard qu’en 1998, écrit Tsai, « il n’y avait aucun intérêt particulier pour l’artésunate en particulier ». Une revue Cochrane cette année-là a révélé que les dérivés de l’artémisinine n’étaient généralement «pas pires» que la quinine pour traiter le paludisme. Le principal dérivé testé à ce stade était l’artéméther, qui semblait une alternative viable à la quinine, mais pas clairement supérieure.

Alors qu’est-ce qui a changé ? Tsai accorde le crédit principal à une série d’essais contrôlés randomisés (ECR) financés par le Wellcome Trust, la fondation médicale britannique. Tout d’abord, une petite étude portant sur 113 personnes a révélé une mortalité plus faible lorsque l’artésunate par voie intraveineuse était utilisé qu’avec la quinine. Bien qu’il ne soit pas statistiquement significatif, ce résultat était suffisamment prometteur pour déclencher une étude multipays beaucoup plus vaste portant sur 1 461 patients en Inde, au Bangladesh, au Myanmar et en Indonésie. Il a conclu que la mortalité avec l’artésunate était de 34,7% inférieure à celle de la quinine et qu’elle avait également moins d’effets secondaires nocifs. Une étude encore plus vaste dans neuf pays africains avec 5 425 enfants patients a également montré un énorme avantage (22,5 % de mortalité en moins) et a démontré que les résultats se généralisaient en dehors des adultes en Asie du Sud.

Dans le même temps, Medicines for Malaria Venture, une organisation à but non lucratif financée par des agences d’aide étrangères et des fondations, a financé un ECR qui a révélé qu’un régime d’artésunate à faible dose et moins cher était tout aussi efficace qu’une dose plus élevée. Il a également travaillé avec Guilin, la société pharmaceutique où Liu avait développé l’artésunate, pour être « préqualifié » par l’OMS. La préqualification est une sorte de contrôle de qualité impliquant des inspections d’usines pharmaceutiques et d’autres étapes destinées à signaler aux gouvernements que les produits préqualifiés sont sûrs et légitimes, et peuvent considérablement augmenter l’adoption.

Tsai et l’équipe Rethink Priorities estiment que l’introduction en 2011 de l’artésunate injectable a permis d’éviter au moins 785 716 décès jusqu’à présent. En se projetant dans l’avenir, il estime que le médicament pourrait sauver jusqu’à 4 millions de vies au total.

L’investissement philanthropique dans la drogue rapporte en vies

L’histoire de l’artésunate est une histoire folle qui passe de la guerre du Vietnam à la médecine chinoise du 4ème siècle en passant par la recherche médicale moderne basée sur des essais randomisés. Sa principale leçon, pour moi, est simple, largement connue des experts de la santé mondiale mais probablement sous-estimée en dehors de ce monde : nous ne pouvons pas compter uniquement sur les entreprises pour nous protéger contre la maladie.

À chaque étape de l’histoire de l’artésunate, les principaux bailleurs de fonds et acteurs ont été les gouvernements, les fondations et les ONG. Même Guilin, la société pharmaceutique qui a inventé le médicament, existait dans le contexte de la Chine d’avant la réforme, où peu d’entreprises étaient véritablement « privées » et où l’État était fortement, fortement impliqué. (Il l’est encore, dans une moindre mesure, aujourd’hui.)

Le retard dans le déploiement du médicament semble attribuable en partie au manque d’incitations commerciales à développer de meilleurs traitements contre le paludisme, étant donné la pauvreté de la plupart des personnes atteintes de paludisme. Si le paludisme tuait 190 000 Américains par an – ce qui est le nombre de Nigérians décédés de la maladie en 2021 – je suppose que l’artésunate serait devenu un traitement standard quelques années après sa découverte, pas plus de trois décennies plus tard. Les Américains seraient en mesure de payer pour cela et les sociétés pharmaceutiques se précipiteraient pour absorber cet argent.

Même si c’est peut-être même trop optimiste – un article examinant les essais de médicaments contre le cancer de 1973 à 2011 aux États-Unis a révélé que les sociétés pharmaceutiques sous-investissaient systématiquement dans la recherche et le développement, et qu’un investissement approprié aurait conduit les patients à vivre plus longtemps, ajoutant cumulativement des millions d’années de vie supplémentaires. Les États-Unis investissent massivement dans la recherche en santé par l’intermédiaire des National Institutes of Health et des universités publiques. Mais il y a de bonnes raisons pour que nous fassions encore plus.